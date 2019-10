Hamann kritisiert "Fremdkörper" Coutinho

Alexander Hassenstein, getty

Coutinho ist vom FC Barcelona an den FC Bayern verliehen

Zehn Pflichtspiele, zwei Tore, vier Vorlagen: Das ist die durchaus ausbaufähige Bilanz von Philippe Coutinho im Trikot des FC Bayern München bislang. Grund genug für Dietmar Hamann, harsche Kritik am brasilianischen Spielmacher zu üben.

"Für mich ist er ein Fremdkörper in der Mannschaft. Ich kann mich nach vorne an keine gute Situation erinnern. Wenn du so einen Spieler in der Mannschaft hast und nach vorne setzt er keine Akzente, dann bekommst du natürlich Probleme, weil er in der Rückwärtsbewegung nur ein halber Spieler ist", sagte der "Sky"-Experte nach dem mühsamen 3:2-Sieg des FC Bayern in der Champions League bei Olympiakos Piräus. Coutinho war ohne Torbeteiligung geblieben.

Der 27-Jährige, noch bis zum kommenden Sommer vom FC Barcelona nach München ausgeliehen, habe "vielleicht noch 30 oder 35 Spiele. Er muss also schon irgendwann mal anfangen", forderte Hamann.

Bayern-Trainer Niko Kovac hatte nach dem eher blassen Auftritt in Piräus erklärte, Coutinho fehle im Moment "das Quäntchen Glück". Der frühere Liverpool-Star habe aber "immer wieder gute Aktionen. Ich bin mit seiner Leistung genauso wie mit der Leistung der anderen sehr zufrieden."

Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic warb um Geduld mit Coutinho. "Er ist ein Freigeist, der noch nicht bei 100 Prozent ist, er kann viel, viel mehr. Aber wir werden noch viel Freude an ihm haben."