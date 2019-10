Wagner schwärmt vor dem Derby vom BVB

Alex Grimm, getty

David Wagner stand vor dem Revierderby zwischen Schalke und dem BVB Rede und Antwort

Der FC Schalke 04 kann im Revierderby am Samstag (15:30 Uhr) gegen Borussia Dortmund personell aus dem Vollen schöpfen.

"Im Prinzip sind alle Profis einsatzfähig", sagte Trainer David Wagner am Freitagmittag auf der Spieltagspressekonferenz. Einziger Wackelkandidat beim Fußball-Bundesligisten ist Mittelfeldspieler Weston McKennie, der zuletzt über muskuläre Probleme geklagt hatte.

"Bei ihm werden wir schauen, wie es heute im Abschlusstraining geht", meinte Wagner. Der zuletzt angeschlagene deutsche Nationalspieler Suat Serdar ist nach überstandenen Adduktorenproblemen wieder fit.

Dass der BVB noch am Mittwoch in der Champions League antreten musste und dabei beim 0:2 in Mailand wenig Mut für das Derby schöpfte, sieht der neue Schalke-Coach nicht als Vorteil: "Das ist mir relativ latte. Daraus kann man nicht automatisch Vor- oder Nachteile ableiten. Im Derby ist es immer unerheblich, was vorher war."

Wagner sieht dem prestigeträchtigen Spiel nach eigenem Bekunden "mit extremer Vorfreude" entgegen: "Schließlich ist es mein erstes Derby in der Bundesliga", sagte der Fußball-Lehrer, der zwischen 2011 und 2015 Trainer der 2. Mannschaft in Dortmund war.

Nach seiner Einschätzung hat sich sein Team mit einem guten Saisonstart auch beim BVB Respekt verschafft: "Ich glaube, da ist angekommen, dass es im Moment nicht das Prickelndste ist, gegen uns zu spielen."

+++ Wagner über Schalkes Angriff +++

"Wir brauchen Stürmer-Tore,. Mir ist egal, wer dieser Mister X ist. Das ist sicher ausbaufähig. Wir brauchen aus diesem Teil Tore und Torgefahr. Das war jetzt in den ersten Spielen in Ordnung aber nicht herausragend. Dementsprechend ist es super, dass andere Spieler das kompensieren konnten. Unsere Offensivspieler kompensieren schließlich auch den ein oder anderen Fehler der Leute hinter ihnen. Wichtig ist, dass man es ehrlich anspricht. Acht Spiele sind relativ wenig. Lass uns da nach 34 Spieltagen drüber sprechen."

+++ Wagner über die Stärken des BVB +++

"Diese Mannschaft hat relativ wenige Schwächen. Offensiv ist das absolutes Top-Niveau. Defensiv ist das wahnsinnig viel Erfahrung. Das ist durch die Bank auf jeder Position europäisches Top-Niveau. Jede Mannschaft hat mal einen Rückschlag mitbekommen. Keiner dieser Mannschaften konnte das aus den Klamotten schütteln. Das ist diesen Mannschaft bislang noch nicht gelungen. Dadurch, dass sie das nicht geschafft haben, sieht das noch so eng aus. Das hat auch Dortmund länger mit sich getragen. Das bedeutet für morgen aber nichts."

+++ Wagner über seine Vorfreude +++

"Es ist jetzt natürlich auch mein erstes Derby als Bundesligatrainer. Nervöser bin ich nicht als sonst. Ich bin da relativ entspannt bis zu dem Moment, in dem wir in der Arena sind. Wir alle freuen uns. Wir können es kaum erwarten."

+++ Wagner über öffentliches Abschlusstraining +++

"Thomas hat gesagt, ich muss das machen. Der erste Impuls war: Jetzt brechen wir mit unserem Rhythmus. Es war in dieser Woche aber keine Problematik."

+++ Wagner über die Stimmung im Team +++

"Ich glaube, dass die Stimmung bei einem der spielt, besser ist als bei einem, der nicht spielt. Das ist total in Ordnung. In unserer Mannschaft ist das der Fall. Wir werden alle über die Saison brauchen. Es macht schon Sinn, individuell zu kommunizieren. Aber ich muss das auch nicht jeden Tag mit jedem machen. Wir wollen das ganze als Gruppe angehen."

+++ Wagner über Mentalität +++

"Wir sind auf dem Weg und entwickeln uns. Wir haben sicher schon Momente gehabt, in denen man gesehen hat, dass wir mutig spielen. Wir haben Zweikämpfe aktiv gesucht und das Spiel gestaltet. Ich kann nicht sagen, dass es herausragend ist. Aber wenn man sieht, wo wir herkommen, können wir mit auf jeden Fall einverstanden sein."

+++ Wagner über Favres System +++

"Ich gehe davon aus, dass der BVB nicht wieder mit einer Dreierkette spielt."

+++ Wagner über den BVB in der Champions League +++

"Das ist mir relativ latte. Wir nehmen das an. Die Jungs aus Dortmund werden das auch annehmen. Ich glaube nicht, dass man darauf Vor- oder Nachteile ziehen kann."

+++ Wagner über das Derby-Fieber +++

"Wir sind ganz gut in der Spur. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, wollen uns von der ganzen Euphorie frei machen und uns auf die Inhalte fokussieren."

+++ Wagner über die Personallage+++

"Im Prinzip sind alle einsatzfähig. Alle werden am Abschlusstraining teilhaben. Der Einzige, der noch wackelt ist Weston McKennie."

Neuzugang Jonjoe Kenny geht mit viel Selbstbewusstsein ins Revierderby. "Wir sind Schalke und wir fokussieren uns in erster Linie auf uns. Das Ziel wird es auch dieses Mal sein, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken", sagte der vom FC Everton ausgeliehene Außenverteidiger in einem Interview auf der Vereinshomepage der Königsblauen. Mehr dazu hier.

Das Derby-Fieber schüttelt David Wagner seit Tagen durch. "Ich muss aufpassen, dass sich mir nicht die Nackenhaare aufstellen, wenn ich nur darüber rede", sagte der Trainer von Schalke 04 im "SID"-Interview: "Ich muss mal gucken, wie ich uns alle runterkriege." Mehr dazu hier.

Schalke (14) und den BVB (15) trennt derzeit nur Punkt. Mit einem Sieg würden die Knappen die Schwarzgelben in der Tabelle überholen. Bei einer Niederlage würde Schalke aber wohl den direkten Anschluss an die Tabellenspitze verpassen. Hier geht's zur Bundesliga-Tabelle.