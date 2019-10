Jesus zum FC Bayern? ManCity legt Ablöse fest

Michael Regan, getty

Gabriel Jesus soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Bereits vor einigen Wochen berichtete die "Sport Bild", dass Manchester City den Brasilianer Gabriel Jesus dem FC Bayern als Ersatz für Leroy Sané angeboten haben soll. Jesus bestritt dies vehement. Englische Medien berichten nun, dass der deutsche Rekordmeister sehr wohl ein Auge auf den Stürmer geworfen hat.

Die britische "Sun" will exklusiv erfahren haben, dass der FC Bayern nicht nur Leroy Sané, sondern auch Gabriel Jesus von Manchester City verpflichten will.

Da der 22-Jährige in der laufenden Premier-League-Saison nur vier Mal in der Startelf des englischen Meisters stand, sollen sich sowohl die Münchner als auch Paris Saint-Germain Hoffnungen auf eine Verpflichtung machen. Beide Klubs beobachten die Situation des Stürmers ganz genau, schreibt das Blatt.

ManCity will seinerseits aber alles dafür tun, um einen Abgang des Brasilianers (Vertrag bis 2023) zu verhindern. Laut "Sun" haben die Verantwortlichen intern eine Ablösesumme in Höhe von 115 Millionen Euro festgelegt, um potenzielle Interessenten abzuschrecken. Angeblich sieht Trainer Pep Guardiola den Stürmer mit Blick auf die Zukunft als Nachfolger von Sergio Agüero, der bereits seit 2011 in Manchester spielt.

Den ursprünglichen Bericht der "Sport Bild", dem zufolge Jesus dem FC Bayern von ManCity angeboten worden sein soll, bezeichnete der Brasilianer direkt nach Erscheinen als "Lüge". Das Blatt schrieb zudem, dass der FC Bayern kein Interesse an einem Kauf des Brasilianers hatte.