Kovac kritisiert Bayern-Stars: "Das ist mir ein Rätsel"

Lars Baron, getty

Niko Kovac war nicht zufrieden mit dem Auftritt des FC Bayern

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München tut sich im DFB-Pokal beim VfL Bochum lange Zeit extrem schwer. Unter dem Strich steht lediglich ein knapper 2:1-Sieg. Trainer Niko Kovac kritisierte im Anschluss die Einstellung seiner Schützlinge. Die Stimmen zum Spiel.

Niko Kovac (Trainer des FC Bayern):

... über das Spiel: "Wenn man gewinnt, fühlt sichs immer gut an. Mann muss ganz klar sagen, dass wir heute hier 60 Minuten nicht das gespielt, was wir uns vorgestellt haben. Der VfL hat das klasse gemacht. Genau das ist eingetroffen, was ich der Mannschaft gesagt habe. Sie sind in der Liga zwar Tabellen-16., aber in diesem Spiel gegen uns können sie alles wieder wettmachen. Sich mit den Fans versöhnen.

... über die Leistung seiner Spieler: "Wir haben letzten Endes erst nach den beiden Wechseln mit Philippe Coutinho und Thomas Müller die Spur gefunden. und das zum Schluss noch umgebogen. Das mit den Fehlpässen ist mir ein Rätsel. Wir haben nach 40 Sekunden eine Riesenchance vom VfL, da kann es schon wieder 1:0 klingeln. Dass wir so viele Fehlpässe spielen, hat meiner Meinung nach ganz klar irgendetwas mit der Einstellung zu tun. Ich muss ins Spiel reingehen, mich konzentrieren, muss jeden Ball sauber annehmen und sauber zum Mitspieler bringen."

... über die Ursachen für die Fast-Blamage: "Man muss sauber Fußball spielen, das hat nichts mit Taktik zu tun. Das hat mit der Einstellung zu tun. Es waren zu viele Spieler, die Fehlpässe gespielt haben. Ich habe es in der Halbzeit gesagt, die erste Halbzeit waren nur Fehlpässe. So kommst Du in keinen Spielfluss. So kannst du den Gegner nicht unter Druck setzen, so kannst du dich nicht dominant aufstellen im Spiel. Mit den zwei Wechseln haben wir das Spiel unter Kontrolle bekommen, weil Thomas und Philippe das sehr gut gemacht haben."

...über das kommende Bundesliga-Spiel bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt: "Es wird ein heißes Spiel. Es sind die besten Fans der Liga. Das ist eine Mannschaft, die von der ersten Minute an Gas geben wird. Wir müssen uns dem stellen und agieren, nicht reagieren."

Serge Gnabry (FC Bayern): "Bochum war immer ein Schritt schneller, die Zuschauer waren Wahnsinn. Bei uns kamen die Bälle oft nicht an."

Thomas Müller (FC Bayern):

... über die Emotionen nach seinem Siegtreffer: "Die Freude ist groß, auch wenn man weiß, was bis zur 80. passiert ist. Wir haben nicht so viele Torchancen rausgespielt und waren im Rückstand. Wir haben sicherlich in der zweiten Halbzeit auf die Tube gedrückt, auch wenn wir uns den Ausgleich früher gewünscht hätten."

... über die schwachen Leistungen des FC Bayern: "Über unsere Leistung haben wir schon viele Worte verloren. Es bringt jetzt nichts, wenn ich das in der Öffentlichkeit sagen. Wir müssen zusammenstehen. Ich bin auch äußerst optimistisch vom Typ her. Wir haben die letzten drei Spiele gewonnen, und jetzt geht’s weiter. Als ich reingekommen bin, hatte ich vor, dass ich was bewege. Wenn ich spiele, dann spiel ich. Und wenn nicht dann nicht. Über alles andere rede ich jetzt nicht."

Thomas Reis (Trainer des VfL Bochum):

... über das Spiel: "Mir war eine Reaktion wichtig, weil wir als Mannschaft viel auf die Mütze gekriegt haben. Da wurde schon spekuliert, ob wir zweistellig verlieren. Die Reaktion der Mannschaft war überragend. Wir haben heute alles abgerufen. Dass Bayern eine super Qualität hat, das hat man gesehen, als bei uns am Ende die Körner ausgingen.

...über Armel Bella Kotchap: "Wir wissen, was für Qualitäten er hat. Manchmal muss man als Trainer mutig sein, egal welcher Stürmer da kommt. Das hat er gut gemacht, es ist natürlich ein bisschen Schade mit dem Platzverweis. Aber er wird daraus lernen."

Simon Zoller (VfL Bochum):

... über die Bochumer Leistung: "Wir haben bis zur 82. Minute, bis das Tor fiel, ein gute Leistung geboten. Wir waren sogar ebenbürtig."

… über seine Torchance in der Anfangsphase: "Es war eine riesen Chance, die an einem guten Tag rein geht. Nichtsdestotrotz haben wir eine gute Leistung geboten. Das kann uns Auftrieb geben."

... über den FC Bayern: "Die zeigen im Moment nicht ihren besten Fußball. Wir haben uns vorgenommen, dass wir mit der richtigen Mentalität hier mithalten können."