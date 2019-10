S04 will Kenny "länger binden" - Rashica wohl zu teuer

Dean Mouhtaropoulos, getty

Jonjoe Kenny soll beim FC Schalke 04 bleiben

Das Budget beim FC Schalke 04 für Neuzugänge ist nicht besonders hoch. Für Werder-Star Milot Rashica etwa wird das Geld letztlich wohl nicht reichen. Zumindest will der Fußball-Bundesligist alles versuchen, um seinen Leihspieler Jonjoe Kenny über das Saisonende im Ruhrgebiet zu halten.

"Wir sind happy, dass wir ihn haben", wird S04-Sportvorstand Jochen Schneider in der "Sport Bild" zitiert: "Nicht nur als Spieler, auch als Mensch und Typ passt er zu Schalke. Ich hoffe, dass wir nicht chancenlos sind, ihn länger an uns zu binden."

Der Rechtsverteidiger ist seit Sommer Teil der Knappen, bei seinem Stammverein FC Everton besitzt er noch einen Vertrag bis 2022. Eine Kaufoption hat Schalke für den englischen U21-Nationalspieler nicht, entsprechend kostspielig könnte ein Transfer im Sommer werden.

Immerhin kann kann Schneider nach dem guten Saisonstart der Schalker etwas entspannter in Richtung Winter-Transferphase blicken. Die in der Vorsaison noch als Flop abgestempelten Spieler wie Salif Sané, Amine Harit, Omar Mascarell oder Suat Serdar drehen in dieser Spielzeit auf. "Einen Umbruch wird es nicht geben. Dafür ist die Basis, die wir haben, zu gut", so Schneider deutlich.

Daher "würde es keinen Sinn machen, einen radikalen Schnitt zu machen", künftig soll in Sachen Neuzugängen Qualität vor Quantität stehen. Geld für eine feste Verpflichtung von Jonjoe Kenny wäre somit vorhanden.

Real-Stürmer im Fokus von Schalke 04?

Gesucht wird Berichten zufolge im Winter vorerst aber ein neuer Angreifer für das Sturmzentrum. Der zuletzt gehandelte Milot Rashica von Werder Bremen ist "Sport Bild" zufolge jedoch aus dem Rennen. Mit seinem Marktwert von über 20 Millionen Euro sei der Angreifer schlicht zu teuer.

Im Fokus stehe hingegen Mariano Díaz vom spanischen Spitzenklub Real Madrid. Der 26-Jährige kommt unter Trainer Zinédine Zidane überhaupt nicht zum Zug und gilt daher als Kandidat für die Königsblauen. Gleichzeitig legt der Revierklub jedoch auch den Schwerpunkt auf die eigene Jugend.

"Wir können stolz sein, mit Norbert Elgert den besten Nachwuchstrainer in ganz Deutschland im Verein zu haben", lobte Schneider den U19-Coach. Zuletzt schafften den Sprung zu den Profis etwa Levent Mercan und Ahmed Kutucu, die längst mit Langzeitverträgen ausgestattet wurden.