Verwirrung um vermeintliche Lewandowski-Zwangspause

Robert Lewandowski spielt seit 2014 beim FC Bayern

Schlechte Nachrichten für Robert Lewandowski: Wie "Sport1" berichtet, muss sich der Goalgetter des FC Bayern München einem kleinen operativen Eingriff an der Leiste unterziehen.

Für die kommenden Spiele gegen Olympiakos Piräus in der Champions-League und beim Bundesliga-Kracher gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund wird der Pole dem Rekordmeister aber zur Verfügung stehen.

Der anschließende Eingriff soll dem Bericht zufolge während der Länderspielpause erfolgen. Danach werde Lewandowski aller Voraussicht nach sieben Tage pausieren, heißt es. Die EM-Qualifikationsspiele gegen Israel und Slowenien würde der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft somit verpassen.

Am Montag-Nachmittag verkündete der FC Bayern allerdings, dass Lewandowski für besagte Partien vom polnischen Verband nominiert wurde. "Sport 1" vermutet daher, dass die OP doch erst im Winter über die Bühne geht.

In dieser Bundesligasaison erzielte der Angreifer bereits 14 Saisontreffer und führt die Torjägerliste der Bundesliga souverän an. Er ist zudem der erste Spieler, dem es gelang, an jedem der ersten zehn Spieltage zu treffen.

Nach den durchwachsenden Leistungen in den letzten Spielen und der Entlassung von Niko Kovac ist der Rekordmeister auf die Treffer Lewandowskis mehr denn je angewiesen.