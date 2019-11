Bosz glaubt weiter ans Champions-League-Wunder

Christof Koepsel, getty

Peter Bosz glaubt an Bayer Leverkusen

Nur mit einem Sieg gegen den zehnmaligen spanischen Meister Atlético Madrid kann Bayern Leverkusen am Mittwoch seine Mini-Chance auf das Achtelfinale in der Champions League wahren.

Kein Punkt, kein selbst erzieltes Tor, letzter Platz: Trotz der katastrophalen Bilanz nach drei Spielen in der Champions League glaubt Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz vor dem Start in die zweiten Hälfte der Gruppenphase an ein Wunder. "Es sind noch neun Punkte in der Gruppe zu vergeben. Ich bin ein Kämpfer. Ich werde erst sagen, dass es vorbei ist, wenn es wirklich vorbei ist", sagte der Niederländer vor dem Rückspiel der Werkself gegen den zehnmaligen spanischen Meister Atlético Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky).

Bei einem Auswärtsspiel bei Lokomotive Moskau und einem Heimspiel gegen Gruppenfavorit Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo sind die Chancen auf die nächste Runde minimal, wie auch die Statistik zeigt. Bislang ist nur Newcastle United in der Saison 2002/03 nach drei Auftaktniederlagen noch weitergekommen. Die Magpies gewannen damals ihre abschließenden drei Spiele in der ersten Gruppenphase.

Bayer Leverkusen will in der Champions League "Charakter zeigen"

Trotz dieser Vorzeichen und der zuletzt auch in der Liga nur mäßigen Vorstellungen gegen Spitzenteams verbreitet auch Sport-Geschäftsführer Rudi Völler großen Optimismus und hofft zumindest auf den ersten Punktgewinn, der in der Endabrechnung zumindest für den Einzug in die Europa League Gold wert sein könnte. "Ich glaube dran. Wenn du spielst und hast keine Chancen, dann ist das ein Alarmzeichen. Dann hast du etwas verkehrt gemacht", sagte der 59-Jährige dem "kicker". Da Bayer aber auch bei der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach bedeutend mehr Möglichkeiten als der Gegner hatte, bleibt Völler noch gelassen.

Nach dem 0:1 ins Madrid vor zwei Wochen hatte er die Situation aber realistisch eingeschätzt: "Jetzt müssen wir schauen, dass wir Dritter werden. Alles andere ist unrealistisch. Wir wollen auch im nächsten Jahr international spielen, dann eben in der Europa League."

Für Torjäger Kevin Volland ist die Begegnung mit den Spaniern nach den vielen Enttäuschungen der vergangenen Wochen auch ein Charaktertest: "Wir haben nicht mehr so viel zu verlieren. Wir müssen diese schwierige Phase als Mannschaft überstehen und Charakter zeigen."

Dies müssen die Leverkusener aber ohne ihren Kapitän Lars Bender, der wegen eines Muskelfaserrisses zuschauen muss. Der in der Liga gesperrte Leon Bailey steht Bayer dafür immerhin in der Königsklasse zur Verfügung. Nach seinem Kurzeinsatz gegen Gladbach dürfte Charles Aranguiz wieder in die Startelf rücken. Der emsige Chile kann laut Bosz den Unterschied ausmachen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Bayer Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Sven Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Volland - Alario. - Trainer: Bosz

Atlético Madrid: Oblak - Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi - Thomas, Saul Niguez - Koke, Correa - Morata, Diego Costa. - Trainer: Simeone

Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)