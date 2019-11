Sensationeller Hennings ärgert Schalke

Christof Koepsel, getty

Hennings (re.) schenkte dem FC Schalke drei Tore ein

Rouwen Hennings hat mit einem Dreierpack Fortuna Düsseldorf einen Punkt bei Schalke 04 gerettet. In der 85. Minute traf der Fortuna-Torjäger zum 3:3 (0:1)-Endstand und krönte damit seine starke Leistung.

Schalke verliert seinerseits ein wenig den Schwung und musste trotz dreimaliger Führung Punkte liegen lassen. Die Königsblauen haben nur eines ihrer vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen. Dennoch bleibt die Mannschaft von Trainer David Wagner in der erweiterten Spitzengruppe. Die Fortuna sammelte dank Hennings einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Daniel Caligiuri (33.) schoss Schalke nach Vorarbeit des früheren Düsseldorfers Benito Raman sehenswert in Führung. Die Gäste mühten sich in der zweiten Hälfte um mehr Offensive, Top-Stürmer Rouwen Hennings erzielte per Foulelfmeter nach Videobeweis (63.) den Ausgleich.

Schalke konterte diesen durch Ozan Kabak (67.) umgehend - und nach Hennings' achtem Saisontor (73.) nochmals durch Suat Serdar (79.), ehe Hennings den Schlusspunkt setzte.

Die Drei-Monats-Sperre für den Schalker Aufsichtsratschef Clemens Tönnies wegen einer rassistischen Äußerung war abgelaufen, noch aber ließ sich der Boss gemäß Ansage nicht im Stadion blicken: Er hält sich beruflich im Ausland auf.

Tönnies hätte sehen können, wie seine Mannschaft mit einer stabilen Notabwehr antrat - angesichts der Verletzungen dreier Innenverteidiger waren der junge Kabak und Außenverteidiger Weston McKennie in der Zentrale gefordert.

Fortuna kontert sich zum Erfolg

Schalke versuchte, kontrolliert aufzubauen, das Geschehen vom eigenen Tor fernzuhalten. Dies gelang bedingt, weil die Gäste gut standen und mit großer Wucht in die Zweikämpfe gingen. Die Begegnung war schwach, bis Raman als einzige Schalker Spitze etwas aufdrehte. Jean Zimmer rettete gegen den flinken Belgier kurz vor der Torlinie (24.).

Die Verkrustung im Spiel löste diese Szene aber auch nicht - das schaffte erst Caligiuri mit seinem präzisen Schuss zum 1:0 nach Raman-Vorarbeit. Die Düsseldorfer, die sich bis dahin auf Konter beschränkt hatten, waren nun in den Vorwärtsgang gezwungen. Dawid Kownacki (37.), Schütze zweier Tore beim 4:0 der Fortuna auf Schalke im April, und Kaan Ayhan (42.) kamen zum Abschluss. Wirklich geprüft aber wurde das Not-Duo Kabak/McKennie noch nicht.

Die Düsseldorfer, in der Vorwoche umjubelter Derbysieger gegen den 1. FC Köln, wagten zunächst recht ungelenk mehr, Schalke kam das sehr entgegen. Raman (47.) und Amine Harit (52.), der aus vollem Lauf die Querlatte erzittern ließ, drängten vergeblich auf eine Vorentscheidung. Dies wurde bestraft - durch Hennings nach Handspiel von McKennie. Danach war das Spiel offen, Hennings sicherte Fortuna dann noch einen Zähler.