Umworbener Rashica spricht über seine Zukunft bei Werder

Cathrin Mueller, getty

Milot Rashica von Werder Bremen traf in der laufenden Saison bereits viermal

Mit starken Leistungen wusste Offensivmann Milot Rashica in den letzten Wochen beim Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen zu überzeugen. Entsprechend mehrten sich die Spekulationen um das Interesse anderer Top-Klubs am 23-Jährigen.

Nun äußerte sich Rashica selbst zu den Gerüchten um seine Person: "Ich habe einen Vertrag bis 2022, viele Spielzeiten und unser Team ist super. Die Fans müssen sich aktuell keine Sorgen machen", verdeutlichte der Kosovare in der "Sport Bild", nur um direkt hinterherzuschieben: "Der Fußball ist auch schnelllebig, daher ist es immer schwer, seine Zukunft weit voraus zu planen.

Schon zuvor hatten sich sowohl Werder-Sportchef Frank Baumann als auch Spielerberater Altin Lala zuversichtlich geäußert, dass der 27-malige Nationalspieler über den Sommer 2020 hinaus beim Traditionsklub verbleibt.

Neben dem Bundesliga-Konkurrenten FC Schalke soll auch der italienischer Renommierklub AC Mailand an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert sein, der bisher vier Treffer in der laufenden Spielzeit im deutschen Fußball-Oberhaus beisteuerte.

"Wenn ein seriöses Angebot kommt, informiert mich mein Berater Altin Lala. Ich vertraue ihm. Er hat ja selbst mal in Hannover gespielt. Er ist nicht nur mein Berater, sondern auch mein Freund", so Rashica weiter, der die Frage eindeutig verneinte, ob er sich mit dem kolportierten Angebot aus Mailand beschäftigt habe.

Rashica, der seit Januar 2018 in der Hansestadt unter Vertrag steht, fühlt sich weiterhin betont wohl in Bremen und kann sich daher auch einen längerfristigen Verbleib an der Weser vorstellen. Seine Ambitionen bei Werder bleiben dabei klar: "Für uns geht es jetzt erst mal darum, Punkte zu holen, um den Abstand zu verkürzen. Grundsätzlich bleibt das Ziel aber Europa."