Schalke-Youngster Kutucu für die Türkei nominiert

Lars Baron, getty

Ahmed Kutucu gilt beim FC Schalke 04 als großes Talent

Große Ehre für Ahmed Kutucu! Der Profi des FC Schalke 04 ist erstmals in den Kader der türkischen A-Nationalmannschaft berufen worden. Das teilte der Verband am Freitag mit.

Nach dem 0:0 gegen Island ist die Türkei bereits vor ihrem letzten Qualifikationsspiel gegen Andorra für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert.

Dies nimmt Nationaltrainer Senol Günes zum Anlass, um einige Talente zu sichten. "Gegen Andorra wird Enes Ünal spielen. Dann gibt es da noch Ahmed Kutucu und einige andere Spieler, die ich nominieren werde. Ich muss sie mir anschauen", hatte Günes nach der Partie gegen Island angekündigt.

Tolle News! Ahmed #Kutucu wurde für das A-Länderspiel der Türkei gegen Andorra in den Kader berufen.

Glückwunsch! 🙌🏽 — FC Schalke 04

Kutucu kam bereits in den Junioren-Teams der Türkei zum Einsatz. Nun könnte der Schalke-Stürmer sein Debüt für die A-Nationalmannschaft geben. Auch der Deutsche Fußball Bund soll ich zuletzt um den gebürtigen Gelsenkirchener bemüht haben.

In der Bundesliga stand der 19-Jährige bislang in 20 Spielen auf dem Platz. Dabei erzielte Kutucu drei Tore. In der laufenden Bundesliga-Saison erhielt der Angreifer beim FC Schalke 04 aber lediglich sieben Kurzeinsätze.