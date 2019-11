Ausgerechnet im Derby? Bentaleb vor Debüt für Schalkes U23

Maja Hitij, getty

Debütiert Nabil Bentaleb für die U23 des FC Schalke 04?

Der bei den Profis aussortierte Nabil Bentaleb steht vor seinem Debüt für die U23 des FC Schalke 04 in der Regionalliga West.

Ausgerechnet beim kleinen Revierderby gegen Rot-Weiss Essen am kommenden Samstag könnte der Mittelfeldspieler erstmals für das Team von Trainer Torsten Fröhling auflaufen.

Man müsse allerdings abwägen, "ob es Sinn ergibt, mit so einem Spiel anzufangen", sagte Fröhling gegenüber "Reviersport". Bentaleb war erst vor zwei Wochen nach einer Knie-Operation und anschließender Reha wieder ins Training eingestiegen.

"Normalerweise muss man nach so einer langen Verletzung, wie sie Nabil hatte, vier bis fünf Wochen voll mittrainieren, um wieder spielfähig zu sein", erklärte Fröhling.

Vor der Partie gegen Tabellenführer SV Rödinghausen am Samstag (1:2) habe Bentaleb ihm "signalisiert, dass er noch nicht so weit ist", sagte der Coach. "Wenn er spielt, dann muss er auch liefern. Und das Spiel gegen den SV Rödinghausen war harter Männersport."

Bentaleb für die Schalker U23 am Ball? "Er muss das natürlich wollen"

Bentaleb war bereits in der vergangenen Saison zweimal in die Schalker Zweitvertretung strafversetzt worden. Zum Einsatz kam er damals aber nicht. "Er muss das natürlich wollen. Aber so wie ich ihn einschätze, will er", sagte Fröhling.

Auf Schalke hat Bentaleb keine Zukunft mehr. Ein Sommer-Transfer zu Werder Bremen zerschlug sich in letzter Minute, auch aufgrund der Verletzung des 24-Jährigen.

Im Winter wollen die Königsblauen einen neuen Anlauf nehmen, um den 2017 für 19 Millionen Euro von Tottenham Hotspur geholten Profi von der Gehaltsliste zu bekommen.