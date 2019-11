Guardiola hat angeblich Ausstiegsklausel bei ManCity

Michael Regan, getty

Gerüchte um Rückkehr von Pep Guardiola zum FC Bayern

Hansi Flick darf den FC Bayern München bis auf Weiteres als Cheftrainer betreuen. Hinter den Kulissen geht die Suche nach einem externen Nachfolger für den entlassenen Niko Kovac aber weiter. Dabei ist in den letzten Wochen ein Mann wieder verstärkt in den Fokus gerückt: Pep Guardiola.

Update 17.11.2019, 11:10 Uhr

Die Vertragssituation von Pep Guardiola bei Manchester City bietet anscheinend die nötige Flexibilität für einen baldigen Abschied - womöglich auch in Richtung FC Bayern.

Wie der "Mirror" berichtet, besaß Guardiolas Vorgänger Manuel Pellegrini in seinem Kontrakt bei den Sky Blues eine Ausstiegsklausel, die es beiden Parteien gleichermaßen ermöglichte, von dem Vertrag zurückzutreten.

Das Blatt spekuliert, dass auch den aktuelle Teammanager des amtierenden englischen Meisters über eine solche Option verfügen könnte.

Einer Trennung im Sommer stünde somit nichts im Wege, sofern Guardiola eine neue Herausforderung suchen möchte.

Vor dem Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace Ende Oktober hatte sich der Star-Coach zu einem möglichen Abschied geäußert: "Ich habe keine Pläne. Normalerweise entscheidet das Leben, was du tun sollst. Ich lebe einfach, habe Spaß und bereite mich auf das nächste Spiel vor. Nach der nächsten Saison sehen wir weiter".

Update 16.11.2019, 10:10 Uhr

Herbert Hainer, neuer Präsident des FC Bayern München, und sein Vorgänger Uli Hoeneß schließen eine Rückkehr von Trainer Pep Guardiola an die Säbener Straße nicht kategorisch aus.

"Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Frage vor drei Tagen vielleicht noch beantwortet hätte. Jetzt werde ich sie überhaupt nicht beantworten, weil ich mich in dieser Position nicht autorisiert fühle, solche Gedanken zu artikulieren", sagte Hoeneß auf der Pressekonferenz nach der Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters. "Da wird dann sehr oft eine Tür für ein gegenseitiges Ausspielen aufgemacht: Hoeneß gegen den Vorstand. Das werde ich auf keinen Fall machen."

Hainer erklärte: "Der Vorstand wird versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen den besten Trainer für den FC Bayern zu bekommen. Wenn ich sage den besten, dann heißt es einerseits, wen wir gerne haben wollen, auf der anderen Seite muss der auch verfügbar sein. Pep Guardiola ist ein super Trainer, aber er hat bei Manchester City Vertrag. Jetzt würde ich sagen: Warten wir ab, bis der Vorstand auf uns zukommt. Dann befassen wir uns mit allen Alternativen. Aber prinzipiell wollen wir den besten Trainer bei Bayern München haben."

Pep Guardiola zurück zum FC Bayern? Joshua Kimmich würde sich "nicht dagegen wehren"

Update: 14.11.2019, 13:14 Uhr

Joshua Kimmich würde ein zweites Engagement von Guardiola beim FC Bayern begrüßen. Dies erklärte er auf der DFB-Pressekonferenz während der Länderspielpause.

"Ich weiß nicht, wie realistisch das ist und wie der Plan mit Hansi Flick ist. Man hatte das Gefühl, dass nach der Länderspielpause ein neuer Trainer kommt. Jetzt haben wir zwei Spiele gewonnen. Ich kenne Guardiola, ich habe ihm viel zu verdanken", gab Kimmich am Donnerstagmittag zurück.

Die Erinnerungen an den Spanier seien noch immer präsent: "Er hat mich als Zweitliga-Spieler in der Bundesliga und Champions League spielen lassen. Wir sind zusammen Double-Sieger geworden. Ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn er kommt."

Update: 14.11.2019, 12:19 Uhr

Für Lothar Matthäus stehen die Chancen für ein erneutes Engagement von Pep Guardiola beim FC Bayern nicht schlecht, dennoch sieht er einen Haken an der Sache.

"Wenn der FC Bayern Ballbesitz-Fußball spielen lassen will, gibt es keine bessere Lösung als Pep Guardiola", so Matthäus gegenüber "Bild". Auch die Tatsache, "wie gut das Verhältnis zu Pep immer noch sei", stimmt den DFB-Ehrenspielführer zuversichtlich.

Auf der anderen Seite merkt Matthäus an, dass der Abgang Guardiolas 2016 nicht ohne Grund erfolgt ist: "Wenn man sich trennt, muss ja auch etwas nicht gestimmt haben. Das macht mich skeptisch."

Mittlerweile werden aber auch Stimmen laut, dass der 48-jährige Startrainer eher ein Engagement bei einer Nationalmannschaft vorziehe.

Dementsprechend hält auch Guardiola-Biograf Guillem Balagué im Gespräch mit dem Boulevardblatt die Chancen für eine Pep-Rückkehr zu den Bayern für eher klein: "Ohne dass ich mit jemandem gesprochen habe, bin ich sicher, dass Pep mindestens bis Ende seines Vertrags in Manchester bleibt. Die Rückkehr zu Bayern sehe ich nicht."

Pep Guardiola einer von drei Trainer-Kandidaten beim FC Bayern?

Update: 13.11.2019, 13:29 Uhr

Auf der DFB-Presskonfernz vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Weißrussland äußerte sich Manuel Neuer unter anderem zu seinem ehemaligen Weggefährten Pep Guardiola, der als möglicher neuer Trainer beim FC Bayern gehandelt wird.

"Von dem Gerücht höre ich zum ersten Mal, dazu kann ich also nichts sagen. Man wird natürlich sehen, was passiert, was die Verantwortlichen vom FC Bayern München entscheiden", so der Torhüter am Mittwochmittag. Momentan laufe es "gut beim FC Bayern", unter Übergangstrainer Hansi Flick konnten die letzten beiden Spiele jeweils ohne Gegentor gewonnen werden.

Neuer sieht vor allem nach dem glanzvollen 4:0-Sieg gegen Borussia Dortmund keine Eile in der Trainerfrage. "In den letzten sechs Tagen hat Hansi Flick mit seinem Trainerteam sehr viel investiert, wir waren zweimal sehr erfolgreich und die Verantwortlichen werden dazu Stellung beziehen, wenn sie Stellung beziehen wollen."

Update: 13.11.2019, 07:13 Uhr

Nachdem das englische Sport-Portal "The Athletic" zuletzt berichtete, Pep Guardiola könnte womöglich für eine zweite Amtszeit zum Rekordmeister zurückkehren, legt nun auch "Sport Bild" nach. Dem Blatt zufolge ist der aktuelle Teammanager von Manchester City einer von drei Namen, die derzeit beim FC Bayern gehandelt werden.

Neben dem Münchner Ex-Trainer stehen demnach Erik ten Hag, derzeit bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, und der ehemalige BVB-Coach Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) auf der Liste.

Zuletzt hatten sich die Anzeichen gehäuft, dass zumindest die Zeit von Guardiola bei seinem aktuellen Arbeitgeber bald zu Ende gehen könnte. Eine Trennung von City im Sommer sei trotz seines Vertrages bis 2021 nicht mehr ausgeschlossen, so der Tenor.

"Sport Bild" zufolge liebäugelt Guardiola durchaus mit einem zweiten Engagement in der Bundesliga. Der Kontakt zu den Bayern-Bossen werde regelmäßig gepflegt. In München habe man registriert, dass der Spanier in Manchester nicht mehr glücklich wirke, heißt es weiter.