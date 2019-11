Favre: Debakel gegen Bayern war "schwer zu verdauen"

Sebastian Widmann, getty

Lucien Favre empfängt mit dem BVB den SC Paderborn

Vor dem Heimspiel gegen Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn (Freitag, 20:30 Uhr) hat sich Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund den Fragen der Presse gestellt. Vor allem Nachfragen zum zurückliegenden 0:4-Debakel gegen den FC Bayern kamen dem BVB-Coach allerdings nicht unbedingt gelegen.

"Dieses Spiel war schwer zu verdauen. Jetzt schauen wir nur noch nach vorne. Ich will auch nicht mehr darüber sprechen. Die Analyse war schwer. Wir müssen sehr viel besser machen", machte Favre von Beginn an klar, dass er das Augenmerk lieber auf andere Fragen legen würde. Wenig später ließ sich der Schweizer dann jedoch erneut erweichen und äußerte sich zur Nicht-Leistung in München.

Manche Spieler seien "mit dem Kopf noch" bei der furiosen Aufholjagd in der Champions League gegen Inter gewesen, so Favre, der ergänzte: "Wir haben Bälle verloren, Bayern hat gekontert. Das wird immer vergessen. Wir wissen, was wir besser machen müssen. Wir werden das schaffen."

Gegen den SC Paderborn kann der BVB zumindest auf die Dienste von Kapitän Marco Reus zurückgreifen. Er "ist okay", erklärte Favre. Verzichten müssen die Schwarzgelben hingegen auf Thomas Delaney. Der Däne hat sich in der Länderspielpause an den Bändern im rechten Sprunggelenk verletzt und fehlt bis Ende des Jahres.