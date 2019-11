Wagner: "Pochettino würde in die Bundesliga passen"

Christof Koepsel, getty

David Wagner ist seit dieser Saison Trainer beim FC Schalke 04

In der Fußball-Bundesliga trifft der FC Schalke 04 am Samstagnachmittag auf Werder Bremen. Vor dem Auswärtsspiel stellte sich Trainer David Wagner am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

Dabei sprach Wagner unter anderem auch über die Gerüchte, die Mauricio Pochettino mit dem Traineramt beim FC Bayern München in Verbindung bringen, die Krise von Werder und Schalkes Spielstil.

Die wichtigsten Aussagen aus der Schalke-PK zum Nachlesen:

+++ Wagner über Pochettino +++

"Pochettino würde zu einhundert Prozent in die Bundesliga passen. In England ist das ja normal, dass man sich mit dem gegnerischen Trainer nach dem Spiel 10, 15 Minuten über das Match unterhält. Was er in Tottenham geleistet hat, war herausragend. Wenn so ein Trainer in die Bundesliga kommt, dann hätten wir nach Guardiola und Klopp mal wieder einen absoluten Top-Trainer."

+++ Wagner über Miranda +++

"Wir sind mit Barcelona in einem sehr guten Dialog. Auch Barcelona ist bisher sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist."

+++ Wagner über Schalkes Spielstil +++

"Unser großes Ziel ist, uns vom Gegner unabhängig zu machen. Wir wollen mit unserem Spiel unverwechselbar sein, wollen für etwas stehen. Und da befinden wir uns auf einem guten Weg. Resultate und Gewinnen ist super. Aber die Art, wie wir Fußball spielen ist mir auch sehr wichtig."

+++Wagner über Schalkes bisherige Saison +++

"Wir sehen nach elf Spielen wie eng diese Bundesliga ist. Fakt ist: Im Moment sind wir in der Position, dass von der Champions League bis zu Rang zehn alles drin ist. Aber wir haben das Momentum auf unserer Seite. Dennoch müssen wir demütig bleiben. Wir wollen aber natürlich alle das best Mögliche erreichen. Was das aber wird, kann man nach elf Spieltagen noch nicht sagen."

+++ Wagner über die Bremer Standard-Schwäche +++

"Wir werden uns das heute anschauen. Wir sind über die Statistik informiert. Aber ich bin kein großer Statistik-Freak. Es geht einzig und allein darum, wie stark wir selber bei offensiven Standards sind."

+++ Wagner über die schlechten Bremer Ergebnisse +++

"Die letzten Ergebnisse waren zwar nicht gut für Bremen aber wenn man sich die einzelnen Spiele anschaut, sieht man, dass da einiges funktioniert hat. Es lag vielleicht auch an fehlendem Spielglück. Am Ende wollen wir aber unser Ding weiter machen. Das ist wichtiger für uns als das, was in Bremen passiert. Aber die machen in Bremen einen richtig guten Job."

+++ Wagner über das Spiel in Bremen +++

"Bremen hat sehr hohe Qualität. Auch wenn sie zuletzt nicht gewonnen haben, ist es in Bremen immer schwer. Wir wissen, dass es eine ganz schwere Aufgabe wird. Wir wissen aber auch, dass wir da gewinnen können. Die Frage ist: kommen wir an unser richtig gutes Leistungsvermögen ran?"

+++ Wagner über Matija Nastasic +++

"Er hat die erste Woche der Länderspielpause zum Aufbautraining genutzt. Wenn es im Abschlusstraining heute genauso gut funktioniert wie die letzten zehn Tage, dann steht er zur Verfügung. Die letzten zehn Tage war er schmerzfrei und wir sind sehr guter Dinge, dass das ausgestanden ist. Wir hoffen, dass er spielt."

+++ Kann Benito Raman seine aufsteigende Form bestätigen? +++

Kürzlich gestand der Flügelstürmer ein, mit der Erwartungshaltung nach seinem 6,5-Millionen-Euro-Transfer von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke seine Schwierigkeiten gehabt zu haben.

Nach schlechten Leistungen zum Saisonstart und einer Durststrecke ohne Einsätze im September und Oktober kam er in den vergangenen Spielen wieder zum Einsatz und konnte gegen Augsburg seinen ersten Assist verbuchen. Klappt es auch gegen Bremen?

+++ Abwehrchef zurück im Team +++

Matija Nastasic ist nach seinen Achillessehnenproblemen zurück im Teamtraining. Damit entspannt sich die prekäre Personalsituation in der Hintermannschaft der Königsblauen allmählich. Zuletzt stand nach vielen Ausfällen mit Ozan Kabak nur noch ein etatmäßiger Innenverteidiger zur Verfügung. Ob es für Nastasic direkt zu einem Einsatz reicht, ist allerdings fraglich.