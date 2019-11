Bayern-Talent: Dieser Star war "mein Vorbild"

Matthias Hangst, getty

Sapreet Singh hat über seine erste Zeit beim FC Bayern gesprochen

Im August 2018 wechselte das neuseeländische Talent Sapreet Singh aus seiner Heimat zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern. Nun hat sich der 20-Jährige zu den neuen Herausforderungen an der Isar geäußert.

"Mein Leben wurde komplett umgekrempelt, ich bin von der einen auf die andere Seite der Welt gewechselt", zitiert die "Bild" den Mittelfeldspieler, der ergänzt: "Aber: Das ist das, was ich immer wollte."

Als der FC Bayern an ihn herangetreten sei, wäre dies ein "verrückter, spezieller Moment" gewesen, so Singh weiter. "Ich war nach der U20-Weltmeisterschaft in Australien mit meinen Freunden unterwegs. Ich habe direkt danach meine Mum angerufen und ihr davon erzählt. Das waren unfassbare Nachrichten. Und auf den Anruf gab es nur eine Antwort: Ja! Hier bin ich nun, ein Neuseeländer in München. Ich bin seit vier Monaten hier - und ich liebe es."

Bislang kam der Youngster mit indischen Wurzeln elfmal für die zweite Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz und erzielte vier Tore, auf sein Debüt im Profiteam wartet Singh allerdings noch. Damit sich das bald ändert, will der Rechtsfuß weiterhin alles geben. "Es ist mein großer Traum, mich hier beim FC Bayern durchzusetzen und Bundesligaspieler zu werden", stellt Singh klar. Ein Vorhaben, das für beide Seiten Vorteile böte. Zumal der FC Bayern durch Singh in Indien neue Fans Anhänger gewinnen könnte.

Ausgerechnet! Dieser Spieler inspirierte Singh vom FC Bayern

Für einen baldigen Einsatz bei den Profis könnte auch die Beförderung von Hansi Flick zum Chefcoach sorgen. Zu Flick habe er "sofort einen guten Draht" gehabt, erklärt Singh. Der 54-Jährige, der die Bayern mindestens bis zur Winterpause betreuen wird, sei "fantastisch", "ein überragender Typ und ein super Trainer".

Vorerst steht allerdings eine prestigeträchtige Aufgabe in der untersten deutschen Profliga auf dem Programm. Am Sonntag (14:00 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker) gastiert der FC Bayern II beim Stadtrivalen TSV 1860 München. Ein Derby, das in der bayrischen Landeshauptstadt große Wichtigkeit besitzt.

Als Kind inspirierte den Neu-Bayern übrigens ausgerechnet ein Spieler, den in München kaum jemand in guter Erinnerung hat. "Ich war Chelsea-Fan", gesteht Singh und fügt an: "Mein Vorbild war – auch wenn Bayern-Fans diesen Namen nicht gerne hören – Didier Drogba. Später wurde aus mir aber dann ein ganz anderer Spielertyp." Der Ivorer glich im Champions-League-Finale 2012 die Führung der Bayern kurz vor dem Schlusspfiff aus und verwandelte anschließend im Elfmeterschießen den entscheidenden Versuch.