Barca-Stars vor CL-Duell: "BVB ist ein starker Gegner"

Alex Caparros, getty

Luis Suárez und Antoine Griezmann freuen sich auf das Duell mit dem BVB

Am Mittwochabend (21 Uhr) tritt Borussia Dortmund in der Champions League im Schicksalsspiel gegen den FC Barcelona an. Beim Gegner aus Spanien überwiegt vor dem Duell trotz der Formkrise des BVB der Respekt.

"Der BVB ist ein starker Gegner, da sind wir mit der ganzen Palette gefordert. In Dortmund ist uns das schwergefallen", sagte der französische Weltmeister Antoine Griezmann vor der Partie im Doppel-Interview mit Luis Suárez dem "kicker".

Diese Erfahrungen aus dem letzten Spiel änderten aber nichts an der Zielsetzung, betonte sein Sturmkollege aus Uruguay: "Wir wissen, dass wir Gruppenerster werden, wenn wir gegen die Borussia gewinnen. Daher haben wir nur den Sieg im Kopf." Schließlich sei Barca "die beste Mannschaft der Welt".

Um den wichtigen Heimsieg gegen die Borussia einzufahren, kommt es erneut auch auf Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen an. Der Barca-Stammkeeper zeigte im Hinspiel in Dortmund eine starke Leistung und hielt das 0:0 mit zahlreichen Paraden fest.

"Marc spielt auf großartigem Niveau, er gibt uns viel, wie im Hinspiel gesehen, nicht nur beim gehaltenen Elfmeter", erinnert sich Suárez: "All das ist eine Demonstration seiner Klasse. Wir wissen, dass er uns auch weiterhin mit großartigen Leistungen und großartigen Spielen helfen wird. Dieses Gefühl zu haben ist wichtig für uns."

Griezmann: ter Stegen "wie ein Mittelfeldspieler"

Griezmann pflichtete dieser Einschätzung bei: "Marc ist wie ein weiterer Mittelfeldspieler, sein Spiel mit dem Fuß ist das weltbeste aller Torhüter. Ihn auch im Training zu sehen, das ist schon toll, er ist einfach, sehr, sehr gut."

Er stellte seinen deutschen Teamkollegen auf eine Stufe mit dem französischen Nationaltorhüter Hugo Loris und Jan Oblak von Atlético Madrid. Diese drei Keeper seien für ihn die "drei besten Torhüter der Welt".

Vor dem vorletzten Spieltag der Gruppenphase trennt den FC Barcelona (8 Punkte) aktuell nur ein Zähler vom Konkurrenten aus Dortmund (7). Dahinter befindet sich Inter Mailand (4) in Lauerstellung.