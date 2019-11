Schneider lässt Bentaleb-Zukunft auf Schalke offen

Stuart Franklin, getty

Derzeit bei der U23 des FC Schalke 04 aktiv: Nabil Bentaleb

Ein Abgang von Problem-Profi Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 in der kommenden Transferperiode ist noch nicht in trockenen Tüchern.

"Wir sind mit ihm und seinem Management so verblieben, dass er erst einmal schaut, dass er topfit wird. Und dann werden wir sehen, was ab Januar passieren wird", sagte Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider der "WAZ".

Bentaleb habe "eine schwierige Zeit hinter sich. Er fehlte seit Mai verletzungsbedingt. Von daher ist es wichtig, dass er seit einigen Wochen gut bei der U23 mittrainiert", erklärte Schneider weiter.

Bentaleb hatte am Samstag im kleinen Revierderby gegen Rot-Weiss Essen sein Debüt für die Schalker U23 gefeiert und das erste Mal seit rund sechs Monaten wieder auf dem Fußballplatz gestanden.

Zuvor hatten Leistenprobleme und ein Meniskusriss mit anschließender OP den 25-jährigen Mittelfeldspieler außer Gefecht gesetzt. Im Sommer scheiterte auch aufgrund dieser Verletzungsgeschichte ein Wechsel zu Werder Bremen.

Ob Bentaleb jemals wieder in den Profi-Kader der Königsblauen zurückkehrt, steht in den Sternen. In der vergangenen Saison sorgte der algerische Nationalspieler mehrfach mit disziplinarischen Verfehlungen für Aufsehen.

Zuletzt hieß es in einem "Bild"-Bericht, für Bentaleb gelte unter Trainer David Wagner ein "unausgesprochenes Kabinenverbot".