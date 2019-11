Presse: "Leistungssteigerung, ach was, Leistungsexplosion"

Shaun Botterill, getty

Eintracht Frankfurt siegte beim FC Arsenal mit 2:1

Mit 2:1 setzte sich Eintracht Frankfurt am Donnerstag überraschend beim FC Arsenal durch. Nach der Partie waren sich alle einig: Die Hessen verdienten sich den Sieg mit einer Leistungssteigerung nach der Pause. Für Arsenal-Teammanager Unai Emery könnte es jetzt dagegen eng werden. Die Pressestimmen:

Deutschland

"kicker": Kamada zieht Arsenal nach der Pause den Zahn. Eintracht Frankfurt hat am Donnerstagabend einen prestigeträchtigen und enorm wichtigen Sieg in der Europa League eingefahren: Nach einer schwachen ersten Hälfte drehte die SGE nach der Pause auf und einen Rückstand noch in ein 2:1.

"Bild.de": Eintracht dreht Spiel bei Arsenal. Kamada-Gala und Fan-Party vor dem Stadion!

"FAZ": Frankfurter Coup in London. Ein großer Sieg zum kleinen Jubiläum. Die Frankfurter Eintracht hat ihrem Trainer zu dessen 75. Spiel ein höchst überraschendes Geschenk gemacht.

"Spiegel": Kamada dreht Rückstand gegen Arsenal und lässt Frankfurt hoffen. Stadionverbot für Eintracht-Fans und Unlust der Arsenal-Anhänger: Vor spärlich besetzten Rängen kam die SGE zwar erst in der zweiten Halbzeit ins Spiel, doch das reichte für einen wichtigen Sieg.

"Frankfurter Rundschau": Der europäische Traum lebt weiter. Die Gäste setzten sich dank einer Leistungssteigerung, ach was, einer Leistungsexplosion im zweiten Abschnitt, beim FC Arsenal mit 2:1 (0:1) durch und haben nun am 12. Dezember das Weiterkommen ins Sechzehntelfinale in eigener Hand

"SZ": Daichi Kamada dreht die Partie. Eintracht Frankfurt hat mit einer furiosen Rückkehr nach London das Tor zur Zwischenrunde der Europa League weit aufgestoßen. Auf diese Wende bei der Reise nach London, wo in der Vorsaison der vielbeachtete Höhenflug erst im Halbfinale vom FC Chelsea beendet worden war, hatten sie in Frankfurt gehofft

"Sport1": Kamada schießt Arsenal ab – Eintracht siegt auch ohne Fans. Eintracht Frankfurt hat mit einer furiosen Rückkehr nach London das Tor zur Zwischenrunde der Europa League weit aufgestoßen.

England

"BBC": Der Druck auf Arsenal-Trainer Unai Emery steigt, nachdem sich Eintracht Frankfurt durch Kamadas brillanten Doppelpack den Sieg im Emirates verdiente. Der Bundesligist verbuchte in der ersten Halbzeit nur einen Schuss auf das Tor, kam aber wie verwandelt aus der Kabine.

"Daily Mail": Arsenal war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und vertändelte zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden. Auch die zweite Halbzeit begann mit verschwendeten Chancen. Dann fiel Arsenal auseinander. Mit dem Ausgleich ergriff sie Panik. In dem Moment, in dem Kamada traf, wurde Arsenal ängstlich und unorganisiert.

"Telegraph": Vor der wohl kleinsten Kulisse, die es jemals im Emirates gab, brach Arsenal in der zweiten Halbzeit zusammen. Für Emery war das Schlimmste, dass Arsenal beeindruckend startete und die Führung gegen Frankfurter übernahm, die 50 Minuten brauchten, um zu erkennen, wie verwundbar ihr Gegner ist. Als Frankfurt drückte, zerbröckelte Arsenal. Dass Arsenal in einem halb leeren Stadion gegen die zehntbeste Mannschaft Deutschlands verlor, könnte der letzte Eindruck von Emery Regentschaft sein.

"Independent": Kamadas Doppelpack versenkt Arsenal. Am Ende waren es ein paar Frankfurt-Fans, die lauter als die Heim-Fans waren, von denen viele ihr Unbehagen gegenüber Unai Emery äußerten.

"The Sun": Als Kamada mit dem ersten Schuss auf das Tor traf, wusste man einfach, dass es für Emery sehr hässlich werden wird. Das bewahrheitete sich in der 64. Minute, als Willcocks Kopfball auf dem Fuß von Kamada und anschließend im Tor landete.

"Daily Star": Arsenal erlebt einen peinlichen Frankfurt-Kollaps. Die Gäste zeigten nicht viel Gegenwehr. Der Zehnte der Bundesliga verbuchte keinen einzigen Schuss auf das Tor. Das alles änderte sich, als Kamada kurz nach der Pause den Ausgleich erzielte.