Liverpool-Talent Brewster wohl vor Wechsel zur Borussia

Julian Finney, getty

Rhian Brewster ist wohl auf dem Sprung in die Bundesliga

Schon im Sommer stand Rhian Brewster vom FC Liverpool vor einem Wechsel in die Bundesliga. Nun könnte es im Winter im zweiten Anlauf klappen. Im Gespräch ist eine Ausleihe zur Borussia - fragt sich nur ob Dortmund oder Mönchengladbach.

Eigentlich war Rhian Brewster im Juni 2019 schon auf dem Weg nach Gladbach. Die Fohlenelf stand kurz vor der Verpflichtung des vielversprechenden Talents vom FC Liverpool. Doch dann schritt Reds-Coach Jürgen Klopp persönlich ein und unterband den Transfer.

Seitdem kam der Mittelstürmer lediglich zweimal im EFL-Cup zum Einsatz, spielte ansonsten für die zweite Mannschaft. In der Premier League 2 erzielte der 19-Jährige in sieben Spielen vier Tore und bereitete einen Treffer vor. An der Anfield Road hält man weiter große Stücke auf Brewster - und will ihn zwecks Spielpraxis deshalb nun verleihen.

Nach einem Bericht von "Football Insider" bemühen sich zahlreiche europäische Klubs um den englischen U21-Nationalspieler, darunter auch wieder die Borussia aus Mönchengladbach, aber auch jene aus Dortmund.

Insbesondere der BVB sucht nach einem Stürmer, der sich durch starke Physis und Körpergröße auszeichnet. Physisch stark ist das Liverpool-Talent allemal, mit 1,80 Meter wohl jedoch zu klein für das Anforderungsprofil.

Gehandelt werden auch Aston Villa, Crystal Palace und Leeds United. Allesamt also englische Klubs, mit Ausnahme von Leeds auch Erstligisten, bei denen Brewster dem Vernehmen nach auf Anhieb Stammspieler sein würde.