Flick spricht über die Tuchel-Gerüchte

Bayern-Coach Hansi Flick hat zum Spiel gegen Gladbach Stellung genommen

Trainer Hansi Flick vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat seinen möglichen Nachfolger Thomas Tuchel über den grünen Klee gelobt.

"Thomas finde ich persönlich einen der besten deutschen Trainer. Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt und interpretiert, finde ich sehr gut", sagte Flick am Freitag: "Es sind immer schöne Namen und große Trainer, die hier ins Spiel gebracht werden."

Zu den Gerüchten, wonach ihm Tuchel im Sommer nachfolgen und er dem früheren Dortmunder Coach als Assistent zur Seite stehen könnte, wollte sich Flick nicht konkret äußern. "Es ist so, dass ich mir vieles vorstellen kann, ich habe auch schon vieles in meiner Karriere gemacht, aber unsere Abmachung ist, dass wir warten, wie es so läuft, und uns nach dem Wolfsburg-Spiel zusammensetzen. Alles andere interessiert mich nicht." Die Bayern spielen am 21. Dezember (15:30 Uhr) zum Abschluss der Vorrunde gegen den VfL Wolfsburg.

Die Sport Bild hatte berichtet, dass das Duo Tuchel-Flick bei den Bayern eine Variante für die kommende Saison sei - auch, weil sich beide Trainer gut verstünden. "Was privat ist, bleibt privat", sagte Flick, dessen Engagement zunächst bis zur Winterpause befristet ist. Tuchel hat bei Paris St. Germain einen Vertrag bis 2021.

+++ Flick über die Meisterschaft als sein persönliches Ziel als Trainer +++

Da ist noch vieles, das vorher kommen muss. Es gibt ja erst einmal vier Spiele bis zur Winterpause. Und dann muss man schauen, wie es weitergeht. Und natürlich dann irgendwann auch, was im Mai passieren sollte. Klar ist natürlich, dass der FC Bayern immer Meister werden möchte. Die Qualität dafür ist da. Man muss aber auch sagen, dass zur Zeit mehrere Mannschaften dabei sind, die auch Qualität haben. Es bleibt spannend und da hat sich jeder drauf gefreut.

+++ Flick über das eigene Spiel +++

Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und wie Gladbach Fußball spielt ist, dass wir mutig agieren, nach vorne verteidigen und dabei auch ein hohes Risiko gehen. Da wird es gegen Gladbach wichtig sein, weniger Fehler zu machen und das Spiel zu kontrollieren. Weil beide offensiv agieren, kann das Ergebnis eventuell auch anders als gewünscht ausfallen, aber ich hoffe, dass es zu unseren Gunsten ausgeht.

+++ Flick über sein Feeling als Coach des FC Bayern +++

Ich glaube, es war ganz gut, dass man nicht allzu lange Vorbereitung hatte und ins kalte Wasser geworfen wurde. Ich profitiere aber vom guten Team um mich herum. Wir bereiten uns gut vor, das machen wir als Team so, und das geben wir der Mannschaft dann mit. So lief es jetzt auch in der Vorbereitung auf das Spiel in Gladbach. Und bei Bayern ist klar: Da zählen Punkte und Siege. Da steht immer der Erfolg im Vordergrund. Wir wollen nicht nur gut trainieren, sondern auch Punkte holen.

+++ Flick über Goretzka und das enge Mittelfeld ++

Ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden, gerade im Mittelfeld ist die Qualität sehr hoch. Wir haben gleich mehrere Spieler, die zum Beispiel auf der Sechs spielen können. Leon Goretzka hat gezeigt, was für eine Qualität er hat. Er ist gegen den Ball gut, hat eine gute Dynamik, kreiert Chancen. Gegen Leverkusen war er auch zwei Mal mit dem Kopf da. Er ist torgefährlich und auch als Mittelfeldspieler wichtig, er kann aber auch in der Defensive dagegenhalten. Ob er spielt, werde ich mir offen lassen.

+++ Flick über Gladbachs Spielweise +++

Die Art und Weise, wie die Gladbacher mittlerweile Fußball interpretieren, hat sich verändert. Sie haben mit Thuram vorne einen Spieler dazu bekommen, der eine enorme Qualität mitbringt. Sie fahren ihre Angriffe dynamisch, mit viel Speed.

+++ Flick über ein mögliches Duo Tuchel/Flick +++

Es ist so, dass ich mir vieles vorstellen kann. Ich habe auch schon vieles in meiner Karriere gemacht. Aber es ändert sich nichts daran, dass unsere Abmachungen lauten, dass wir abwarten, wie es in den nächsten Wochen läuft. Nach dem Spiel gegen Wolfsburg wollen wir uns zusammensetzen. Alles andere interessiert mich bis dahin gar nicht. - Es sind immer schöne Namen und große Trainer, die ins Spiel gebracht werden. Thomas, finde ich jetzt persönlich, ist einer der besten deutschen Trainer. Die Art, wie er Fußball spielen lässt, finde ich sehr gut.

+++ Flick über die Qualität der Mannschaft +++

Ich habe schon oft gesagt, dass ich froh bin, mit meinem Team diese Mannschaft zu coachen, weil sie so große Qualität hat. Das Team war angefressen nach dem Spiel gegen Leverkusen, weil wir enormen Aufwand betrieben und uns nicht belohnt haben.

+++ Flick über das Vorgehen gegen Gladbach +++

Ich glaube, dass man beide Mannschaften (Leverkusen und Gladbach, d. Red.) im vorderen Bereich, was Pressing und die Angriffe betrifft, vergleichen kann. Deshalb ist es wichtig, dass wir ihnen weniger Raum lassen als den Leverkusener Stürmern.

+++ Flick über seine Erwartung an die Partie +++

Ich freue mich auf das Spiel. Gladbach gegen Bayern war immer ein Klassiker, auch bei uns im Hause. Ich als Bayern-Fans, mein Bruder als Gladbach-Fan. Die Vorzeichen jetzt sind etwas anders, wir sind Vierter, Gladbach ist Tabellenführer. Wir reisen trotzdem mit Selbstvertrauen an. Das Spiel gegen Leverkusen hat trotz der Niederlage gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dinge, die wir falsch gemacht haben, wollen wir ändern.

Die Kandidaten für den Trainerposten werden weniger. Nachdem Mauricio Pochettino durch das Raster gefallen sein soll, ist nun offenbar auch Thomas Tuchel kein Thema mehr an der Säbener Straße. Was sagt Flick zu den Spekulationen um das Amt, das er interimistisch zur Zeit inne hat?

+++ Dämpfer gegen Leverkusen +++

Nach vier siegreichen Spielen in Folge gingen die Bayern am vergangenen Wochenende erstmals unter Flick als Verlierer vom Platz. Beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen in der heimischen Allianz Arena mangelte es trotz dominanten Spiels an der Chancenwertung. Zum zweiten Mal in Folge gelang Robert Lewandowski kein Liga-Treffer. Rehabilitiert sich der Stürmer in Gladbach?

+++ Der Gegner ist vorbereitet +++

Die Borussia geht mit jeder Menge Selbstvertrauen in die Partie gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister. "Wir wissen, dass da individuelle Qualität kommt. Da musst du als Mannschaft funktionieren, viel laufen. Und dann müssen wir konsequent sein im Abschluss", erklärte Gladbach-Coach Marco Rose den Plan der Fohlen-Elf gegen die Bayern und schob nach: "Wir haben Dinge ausgemacht im Spiel des Gegners, die wir ausnutzen wollen."