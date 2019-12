Glasner nach Sieg zufrieden mit Alternativelf

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Oliver Glasner freut sich über den gelungenen Auftritt seiner "zweiten" Elf

Trainer Oliver Glasner vom Bundesligisten Wolfsburg geht optimistisch in die letzte Ligawoche vor der Winterpause. "Man hat gesehen, dass wir gute personelle Alternativen haben", sagte der Österreicher nach dem 1:0 (0:0)-Sieg der Niedersachsen zum Abschluss der Europa-League-Gruppenphase gegen AS Saint-Etienne.

Bereits am Sonntag (15.30 Uhr) trifft der Bundesliga-Neunte auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach. Die weiteren Gegner in der kommenden Woche sind Schalke 04 und der deutsche Rekordmeister Bayern München.

Wolfsburg mit neuer Formation gegen Saint Etienne

Der Coach der Norddeutschen hatte sein Team, das bereits für die Zwischenrunde qualifiziert war, gegen den französischen Rekordmeister fast völlig neu formiert und gegenüber der 0:1-Niederlage beim SC Freiburg auf zehn Positionen verändert. Einem der Neulinge, Außenverteidiger Paulo Otavio, gelang in der 52. Minute der Treffer des Tages. Das Tor der Wölfe hütete ÖFB-Tormann Pavao Pervan, Xaver Schlager stand in der Startelf und wurde in der 64. Minute durch Yunus Malli ersetzt.

