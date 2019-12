Doppelpack Moukoko: BVB-U19 feiert Kantersieg

Mika Volkmann, getty

Youssoufa Moukoko erzielte erneut einen Doppelpack

Die U19 von Borussia Dortmund verabschiedet sich mit einem Kantersieg in die Winterpause. Im Nachholspiel siegte das Team von BVB-Trainer Michael Skibbe mit 6:1 (0:0) bei Alemannia Aachen.

In der Tabelle verbesserte sich Dortmund auf Rang zwei, punktgleich mit dem Dritten Fortuna Düsseldorf. Tabellenführer ist nach wie vor der 1. FC Köln.

Gegen Schlusslicht Aachen kam der BVB allerdings zunächst nur schwer in die Partie. Kapitän Alaa Bakir verschoss nach rund einer halben Stunde einen Elfmeter.

Nach der Pause nahm das Spiel dann an Fahrt auf. Youssoufa Moukoko (47.) und Bakir (49.) stellten per Doppelschlag die Führung für den Dortmunder Nachwuchs her. Aachen kam durch Daniel Sopo noch zum zwischenzeitlichen Anschluss (50.).

Ansgar Knauff (58.), Moukoko mit seinem zweiten Treffer (79.), Giovanni Reyna per Elfmeter (84.) und Julius Fynn Rauch (86.) stellten die Verhältnisse später klar.

Moukoko führt die Torjägerliste der U19-Bundesliga West weiterhin an. Der Deutsch-Kameruner erzielte in 14 Spielen 22 Treffer.