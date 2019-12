Medien: Weigl-Wechsel zur Hertha scheitert an BVB-Veto

Lars Baron, getty

Julian Weigl wird den BVB in der kommenden Winter-Transferphase wohl nicht verlassen

Julian Weigl von Borussia Dortmund wird in schöner Regelmäßigkeit mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Vor allem der FC Barcelona und Paris Saint-Germain galten immer wieder interessiert am BVB-Allrounder. Nun soll Weigl bei einem Bundesligisten hoch im Kurs stehen. Ob ein Wechsel zustande kommt, ist jedoch fraglich.

Laut Informationen von "fussballtransfers.com" hat Hertha BSC, wo Jürgen Klinsmann erst vor Kurzem das Ruder übernommen hat, die Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausgestreckt.

Das Portal will aus dem Umfeld des Spielers erfahren haben, dass es bereits Gespräche mit dem Hauptstadt-Klub gegeben hat. Angeblich soll sogar ein Blitzwechsel im Winter im Raum stehen. Zur Zeit wird evaluiert, welche Möglichkeiten sich bieten.

Dank Investor Lars Windhorst sitzt das Geld bei den Berlinern zur Zeit locker. 40 Millionen Euro stehen angeblich für Einkäufe in der nahenden Transferperiode zur Verfügung. Hierbei haben es die Verantwortlichen laut dem Bericht unter anderem auf einen Sechser abgesehen und sind dabei auf Weigl aufmerksam geworden.

BVB-Reservist Dahoud ein Kandidat bei Hertha BSC?

"Sky" zufolge wird ein Winter-Wechsel nach Berlin allerdings am Veto des BVB scheitern. So sei die Personaldecke im Mittelfeld der Borussia zu dünn. Derzeit sind mit Axel Witsel und Thomas Delaney zwei zentrale Mittelfeldspieler verletzt, Weigl füllte die Lücke zuletzt mit guten Leistungen aus.

Ein weiterer Dortmunder, der einerseits auf der Position in der Schaltzentrale zuhause ist und andererseits bereits mit einem Wechsel zur Hertha in Verbindung gebracht wurde, ist Mahmoud Dahoud. Der 23-Jährige steht bei BVB-Trainer Lucien Favre nicht wirklich hoch im Kurs und soll Berichten zufolge unzufrieden sein.

Ein Wechsel zur Hertha kommt laut "Sky" allerdings ebenfalls nicht zustande. So seien die Berliner am einstigen U21-Nationalspieler nicht interessiert. Dahouds Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2022, Weigl ist bis 2021 gebunden.