BVB-Quintett will weg - doch einer muss bleiben

Maja Hitij, getty

Beim BVB könnte im Winter ein kleinerer Umbruch erfolgen

Vom vierten Tabellenplatz aus will Borussia Dortmund in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga Jagd auf den Titel machen. Für den Angriff auf ganz oben wird es im Winter möglicherweise einige Veränderungen im Kader geben. Insbesondere, weil gleich fünf BVB-Profis über zu wenig Spielzeit klagen und weg wollen. Doch nicht alle Unzufriedenen werden die Schwarzgelben verlassen dürfen.

Nach Informationen der "WAZ" spielen Mario Götze, Jacob Bruun Larsen, Mahmoud Dahoud, Julian Weigl und Paco Alcácer mit dem Gedanken, den BVB im Winter zu verlassen.

Bei Götze, Bruun Larsen und Dahoud sollen die Verantwortlichen gesprächsbereit sein.

Ganz anders sieht es bei Paco Alcácer aus. Der Stürmer wird trotz aller Gerüchte um das Heimweh seiner Familie und einer Rückkehr in LaLiga mindestens bis zum Sommer bei der Borussia bleiben müssen, obwohl er zuletzt nur für wenige Minuten eingewechselt wurde und zuvor sieben Partien verletzungsbedingt verpasst hatte.

Bei Weigl wollen sich die Dortmunder einem Abgang zumindest nicht völlig verschließen. Der Mittelfeldspieler, der in dieser Saison auch einige Male in der Innenverteidigung aushelfen musste, ist dem Bericht nach bei Benfica SL im Gespräch. Das hatte zuvor schon Weigls Berater Samy Wagner gegenüber der portugiesischen Sportzeitung "Record" bestätigt.

Auf der Einkaufsseite bleibt weiter Erling Haaland das Transferziel Nummer eins. Der Norweger, der in dieser Saison 28 Tore in 22 Pflichtspielen erzielt hat, wäre dank einer Ausstiegsklausel für die vergleichweise geringe Summe von 20 Millionen Euro zu haben. Doch der BVB ist in seinem Werben um den 1,94 Meter großen Angreifer nicht allein.