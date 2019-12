Schalkes Raman: "Läuft bei mir ... trotz meiner Dummheit"

Frederic Scheidemann, getty

Benito Raman kommt auf Schalke immer besser zurecht

Benito Raman hat beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Nach seinem Wechsel von Fortuna Düsseldorf enttäuschte er zunächst, fand sich im Herbst sogar nur noch auf der Ersatzbank wieder. Seit November gehört Raman bei den Königsblauen aber wieder zum Stammpersonal und ragt seitdem mit Toren und Offensivdrang heraus.

Den Belgier selbst erfüllt es mit Stolz, sich beim Gelsenkirchener Traditionsverein nach ein paar Anlaufschwierigkeiten durchgesetzt zu haben. In einem TV-Interview rechnete der 25-Jährige nun mit seinen Kritikern ab, die ihm noch vor wenigen Jahren den Sprung in eine europäische Top-Liga nicht zugetraut hatten.

"Die Leute müssen einfach sehen, dass es läuft bei mir, trotz meiner Dummheit. Auch wenn es nur wenige gibt, die das zugeben wollen", so Raman gegenüber dem niederländisch-belgischen Sender "Eleven Sports".

Vor allem in seiner belgischen Heimat wurde der Offensivspieler immer wieder infrage gestellt, seine Profi-Tauglichkeit auch aufgrund disziplinarischer Verfehlungen angezweifelt.

Raman: Muss bei "Schalke 15 Tore" machen, wenn ...

"Ich weiß, dass viele Leute keine Fans von mir sind. Dass sie mich in ein negatives Licht rücken, obwohl es bei mir gut läuft, aber das stört mich nicht. Ich weiß, dass es mir gut geht und ich vielleicht noch einen Schritt weiter nach vorne machen kann", so Raman trotzig.

Mit dem FC Schalke verfolgt er in der laufenden Saison noch große Ziele. Die Hinrunde schloss der Verein als Tabellenfünfter ab und träumt von einer Rückkehr ins internationale Geschäft.

Im Trikot der Knappen hat Raman es auch zur belgischen Nationalmannschaft geschafft. Im Frühjahr 2020 will sich der tempostarke Außenstürmer für den EM-Kader der Roten Teufel empfehlen. "Die EM war anfangs kein realistisches Ziel für mich. Aber wenn man an etwas Geschmack gefunden hat, entwickelt sich Gier, zumal es beim Nationalteam ganz gut lief für mich."

Gleichzeitig wisse er aber auch, dass er bei "Schalke 15 Tore machen muss, wenn ich es zur EM schaffen will". An diesem Ziel soll in der Rückrunde weiter gearbeitet werden.