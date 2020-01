Offiziell! Hoffenheim schnappt sich La-Liga-Angreifer

unknown

Wechselt zur TSG 1899 Hoffenheim: Munas Dabbur

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat die Verpflichtung des israelischen Nationalspielers Munas Dabbur vom FC Sevilla bestätigt.

Der 27-Jährige unterschreibt bis zum Sommer 2024 und erhält das Trikot mit der Nummer 10. Laut "kicker" zahlen die Kraichgauer etwa zwölf Millionen Euro für die Dienste des Stürmers.

"Munas ist ein klasse Stürmer – agil, reaktionsschnell, mit präzisem Timing, guter Technik und gefährlichem Abschluss", kommentiert TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen den Kauf des Offensivspielers auf der Homepage des Klubs.

Und weiter: "Darüber hinaus ist er ein starker Typ und spricht hervorragend deutsch, was eine schnelle Integration sicher erleichtern wird." Coach Alfred Schreuder ergänzte: "Munas ist ein besonderer Fußballer, der mit seinem Potenzial und seiner internationalen Erfahrung sicher zu einer Bereicherung für unser Spiel werden wird."

Dabbur selbst erklärte: "Ich freue mich sehr, dass der Transfer zur TSG geklappt hat. Hoffenheim ist ein spannendes Team in einer der stärksten Ligen der Welt. Ich habe Hoffenheim in den vergangenen Jahren als einen Klub wahrgenommen, in dem sich Fußballer hervorragend weiterentwickelt haben, und verspüre große Lust, meinen Teil zu der Erfolgsgeschichte dieses Klubs beizutragen."

Dabbur war erst im Sommer 2019 für 17 Millionen Euro von RB Salzburg nach Sevilla gewechselt, bestritt für die Spanier in der Hinrunde aber lediglich zwei Ligaspiele.