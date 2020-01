Familien-Pech: Nächster Fernandes fällt wochenlang aus

Martin Hoffmann via www.imago-images.de

Edimilson Fernandes (l.) fehlt dem FSV Mainz 05

Verletzungspech für die Fußball-Familie Fernandes: Nach Mittelfeldspieler Gelson vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt fällt auch dessen Cousin Edimilson vom Ligarivalen FSV Mainz 05 aus.

Die Rheinhessen teilten am Dienstag mit, dass der 23-Jährige im Training einen Innenmeniskusriss im linken Knie erlitten hatte und er nach einer Operation vier bis sechs Wochen ausfallen wird.

Die OP soll in der kommenden Woche in Deutschland stattfinden, heißt es in der Mainzer Mitteilung.

Deutlich schlimmer hatte es allerdings Gelson erwischt. Wegen eines Sehnenrisses im Hüftbeuger muss die Eintracht auf den 33-Jährigen drei bis vier Monate verzichten.