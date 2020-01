BVB-Kapitän Reus verrät: So tickt Erling Haaland

Kirchner-Media / Christopher Neundorf via www.imag

BVB-Kapitän Marco Reus (re.) setzt auf die Fähigkeiten von Erling Haaland

Auf den Schultern von Neuzugang Erling Haaland ruhen die Hoffnungen der BVB-Fans und der Verantwortlichen von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund für die Rückrunde. Nun hat Kapitän Marco Reus von seinen ersten Eindrücken vom Stürmer-Star berichtet.

"Ich glaube, seit Lewy [Robert Lewandowski/d.Red.] hatten wir so einen Spielertypen nicht mehr. Er gibt uns die Möglichkeit, flexibler zu sein, auf verschiedene Spielstände zu reagieren. Das gibt uns ein gutes Gefühl", erklärte Reus gegenüber "Sky Sport".

Der junge Norweger müsse jetzt aber erst einmal "gesund werden und jeden richtig kennenlernen". Das gelte auch andersherum: "Wir müssen ja auch auf ihn eingehen, auf seine Stärken, aber das wird sich alles mit der Zeit ergeben."

Haaland sei ein "sehr offener Typ". Die Zeit, die er brauche, werde ihm das Team geben, ist sich Reus sicher und freut sich gleichzeitig schon, mit dem Angreifer durchzustarten: "Er gibt uns einfach nochmal anderen Input, nochmal eine andere Art, wie wir spielen können."

Mit Haaland gebe es nun "neue Optionen, auch mal lange Bälle" zu spielen. "Im Fußball ist es wichtig, flexibel zu sein und das haben wir damit geschaffen." Weitere Spieler benötige der Klub im Winter nicht.

"Wenn man sich die Mannschaft anguckt, was will man da noch mehr an Qualität? Wir müssen es auf dem Platz zeigen, denn die Mannschaft gibt alles her. Daran liegt es nicht", betonte Reus. "Wir haben jetzt einen sehr guten Stürmer dazu bekommen und damit neue Optionen. Von daher sind wir gut aufgestellt."

Reus würde Meisterschaft mit dem BVB einem CL-Triumph vorziehen

Das große Ziel bleibt für den Kapitän weiter die Meisterschaft - noch vor einem möglichen Gewinn der Champions League oder einem Erfolg im DFB-Pokal. "Weil [die Meisterschaft] in meinen Augen einfach ein besonderer Titel ist und es einfach schön wäre, mit den Fans und dieser Mannschaft in Dortmund so einen Titel zu feiern. Das wäre der Traum", geriet der Mittelfeldspieler ins Schwärmen.

Die Chance darauf sei "so realistisch wie am Anfang der Saison." Der 30-Jährige hofft, dass der BVB noch einmal einen Lauf starten kann. "Es sind viele Mannschaften oben dabei, die eine Rolle mitspielen. Ich würde nicht sagen, dass wir alles in der Hand haben, aber wir sind auf jeden Fall in der Lage, zurückzuschlagen."

Reus selbst will zum Rückrundenauftakt am 18. Januar beim FC Augsburg mitten im Geschehen sein. "Ja, natürlich, wenn der Trainer Lust hat und mich aufstellt, stehe ich natürlich zur Verfügung", sagte der Nationalspieler. Der Offensivmann hatte erst am Donnerstag nach einem Muskelfaserriss wieder Teile des Mannschaftstrainings im Trainingslager im spanischen Marbella absolviert.