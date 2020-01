Burgstaller verrät: "Habe viele schlaflose Nächte gehabt"

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Guido Burgstaller macht zur Zeit eine Schwächephase beim FC Schalke 04 durch

Guido Burgstaller macht beim FC Schalke 04 derzeit eine nicht enden wollende Torlos-Phase durch. Seit Saisonbeginn ist der Stürmer in der Liga noch ohne eigenen Treffer, was dem Österreicher durchaus zu schaffen macht.

Er habe jetzt "schon einige Spiele gemacht und leider kein Tor geschossen. Ich habe mir - was positiv ist - viele Chancen erarbeitet. Aber das was in den letzten Jahren meine Stärke war, direkt vor dem Tor, das habe ich vermissen lassen", bilanzierte Burgstaller gegenüber "Sky Sport" und gab zu: "Da hat man mir dann schon die Unsicherheit angemerkt."

Die Thematik habe ihn intensiv beschäftigt und in alle Lebensbereiche verfolgt. "Das ist bei mir auf Schalke jetzt das erste Mal - eine so lange Durststrecke hatte ich allgemein auch noch nie. Da macht man sich dann schon einen Kopf", verriet Burgstaller.

"Ich habe viele schlaflose Nächte gehabt und überlegt, woran es liegen kann. Es sind alles kleine Puzzleteile", schilderte der 30-Jährige die Ergebnisse seiner Überlegungen.

"Gegen Hertha beispielsweise, wo ich den Ball schon ganz am Anfang drüber geschossen habe oder als ich in Köln in der 90. Minute das 2:0 machen kann, wir dann aber noch das 1:1 kriegen. Sowas hat man dann natürlich immer im Hinterkopf." Auch der Druck von Außen habe ihn mitgenommen.

Burgstaller-Problem ist kein Schalke-Problem

Am Spielsystem habe es jedoch nicht gelegen. "Für diesen Herbst kann ich klar sagen, dass es kein Schalker Problem ist. Da hat es nur an mir gelegen." Er müsse mindestens "sechs, sieben Tore auf dem Konto haben", wenn er an seine Situationen zurückdenke.

"Daher lag es nicht am System oder unserer Spielweise, sondern an uns Stürmern. Wir haben viele Chancen erarbeitet, ich persönlich komme zu Chancen - jetzt muss ich die Dinger halt noch rein machen", sagte Burgstaller.

Er hoffe, dass er das Ganze nun hinter sich habe "und jetzt neu durchstarten kann", blickte der Stürmer mit Zuversicht auf die Rückrunde.

Ob es dann für die Königsblauen für Europa reicht, konnte der Angreifer noch nicht in aller Klarheit beantworten. "Das ist sehr schwierig zu sagen jetzt, das werden wir sehen. Nach dem Herbst würde ich sagen, ja. Aber die Saison geht noch länger. [...] Wenn alles rundherum passt, glaube ich schon, dass wir uns da oben festsetzen können."