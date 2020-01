Brazzo über Transfers, Nübel und Co.

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hasan Salihamidzic hat sich zu wichtigen Themen rund um den FC Bayern geäußert

Trainer Hansi Flick forderte unlängst Verstärkungen für den FC Bayern München, und der Transfer von Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zu den Münchner schlägt bereits jetzt hohe Wellen: Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat sich nun zu den brisanten Themen geäußert. Zudem sprach der 43-Jährige über die Kritik an seiner Person

Flick habe die "volle Unterstützung des Vereins", bestätigte Salihamidzic im Gespräch mit der "Bild am Sonntag", gestand jedoch ein, dass Neuverpflichtungen im Winter kein leichtes Thema werden. "Transfers sind immer an zwei Faktoren gebunden. Der finanzielle Rahmen muss passen und - noch wichtiger - die Qualität des Spielers muss stimmen. Unsere Mannschaft sinnvoll zu verstärken ist nicht leicht. Außerdem ist der Transfermarkt im Winter dünn", so der Bosnier.

Leroy Sané von Manchester City, der im Sommer schon heiß bei den Bayern gehandelt wurde, aufgrund eines Kreuzbandrisses jedoch bei den Engländern blieb, sei zudem "für diesen Winter kein Thema".

Lösen Talente die Probleme des FC Bayern

Salihamidzic glaubt jedoch, dass der FC Bayern trotz einiger Ausfälle nicht zwingend auf Transfers angewiesen ist. "Wir haben aktuell eine Phase, in der es plötzlich Ausfälle gibt, die einem Trainer nicht gefallen können. In so einer Phase muss man besonders eng zusammenstehen und gemeinsam überlegen, was das Beste ist. Und oft ergeben sich dann Lösungen, die man nicht auf dem Zettel hatte: zum Beispiel junge Spieler, die ins kalte Wasser geworfen werden und überraschen, oder auch Positionswechsel, die so nicht vorgesehen waren, aber funktionieren", führt Brazzo aus. Allerdings könnte auch ein Transfer die Lösung sein.

Während man auf Spielerseiten also weiterhin den Markt sondiert, hat der FC Bayern laut Salihamidzic die Trainersuche eingestellt. Flick hat den Job im Saisonverlauf von Niko Kovac übernommen und im Winter die Zusage erhalten, die Bayern bis zum Saisonende trainieren zu dürfen. Wie es ab dem Sommer weitergeht, ist bislang offen.

Weiterhin äußerte sich Salihamidzic zum Kauf von S04-Keeper Alexander Nübel. Mit dem 23-Jährigen und DFB-Stammkeeper Manuel Neuer sei man an der Isar "das nächste Jahrzehnt optimal besetzt", so der FCB-Sportdirektor. "Andere große Vereine geben 60, 70, 80 Millionen Euro für einen Torwart aus. Wir haben ihn ablösefrei bekommen."

Beim FC Bayern braucht man "eine dicke Haut"

Konfliktpotenzial sieht der Ex-Spieler zudem nicht. "Alexander weiß, dass Manuel unsere Nummer 1 ist, und er hat gesagt, dass er sich unter- und einordnet", stellt Salihamidzic klar. Gerüchte über eine Klausel, die Nübel Einsätze garantiert, kommentierte der Bayern-Boss nicht.

Der ablösefreie Transfer von Nübel passt zudem perfekt ins Bild, das Salihamidzic vom FC Bayern kommuniziert. "Unsere Aufgabe ist es, die Gegenwart zu managen und gleichzeitig die Zukunft des FC Bayern zu planen und zu sichern. Wir versuchen, unsere Mannschaft immer so auszustatten und zu optimieren, dass wir die Chance haben, auch die Champions League zu gewinnen. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg."

Dass Salihamidzic eine wichtige Rolle dabei zukommt, stieß vor allem zu Beginn seiner Amtszeit auf wenig Gegenliebe. Den ehemaligen Bayern-Star lässt die Kritik allerdings kalt. "Ich habe mir das nie zu Herzen genommen. Ich bin da ziemlich resistent. Wenn man zum FC Bayern geht und Verantwortung übernimmt, muss man auch eine dicke Haut haben."

Im Sommer steigt Salihamidzic in der Rangordnung weiter auf. Ab dem 1. Juli fungiert er als Sport-Vorstand der Münchner.