Hütter über Neuzugänge: "Behalten den Markt immer im Auge"

Thomas F. Starke, getty

Adi Hütter will mit der Eintracht wieder die Trendwende schaffen

Cheftrainer Adi Hütter zeigte sich zuversichtlich, dass er mit Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in der Rückrunde schnell die Trendwende einleiten wird. Vor der Winterpause hatten die Frankfurter nur einen Punkt aus sieben Partien geholt.

"Ich bin von unserem Team zu 100 Prozent überzeugt. Es hat schon gezeigt, dass es guten Fußball spielen kann, wenn alle an Bord sind. Wenn wir aus dem Vollen schöpfen können, müssen wir wieder an die kommenden Leistungen anknüpfen, die wir bis zum 5:1 gegen die Bayern am 2. November gezeigt haben", meinte der Eintracht-Coach im Gespräch mit dem "kicker".

Der 49-Jährige erkannte in den letzten Wochen einen Negativlauf, der auch mit mehreren unglücklichen Umständen zu erklären sei. Genau dagegen wolle er mit seiner Mannschaft nun ankämpfen: "Viele Sachen liefen gegen uns, aber wir müssen jetzt die Bremse reinhauen und komplett in eine andere Spur finden."

Trotz des kniffligen Rückrundenstarts mit dem Auswärtsspiel in Hoffenheim und dem anschließenden Heimspiel gegen Herbstmeister RB Leipzig zeigte sich Hütter überzeugt davon, dass Frankfurt noch immer "in der Lage ist, jedem Gegner wehzutun".

Hütter: "Müssen viel kompakter auftreten"

Hütter, der seit eineinhalb Jahren in der Main-Metropole das Sagen hat, gab dazu auch die Marschroute vor, um in den kommenden Wochen schnell wieder in Richtung obere Tabellenhälfte zu gelangen: "Wir müssen viel kompakter und geschlossener auftreten, nach vorne und hinten viel besser synchron arbeiten. Wir dürfen uns nicht zurückziehen, weil wir in der Tabelle hinten drinstecken, sondern müssen an unsere Stärken glauben."

Ob die Frankfurter in der laufenden Transferperiode noch einen Neuzugang für die Offensive verpflichten werden, ließ Hütter derweil noch offen: "Wir behalten den Markt immer im Auge. Ich muss aber mal eine Lanze für die Jungs brechen. Niemand hat im Sommer 2018 geglaubt, dass Rebic neun, Haller 15 und Jovic 17 Tore schießen würden [...]. Jetzt haben wir andere Typen, und meine Aufgabe ist es, das Bestmögliche aus ihren Qualitäten herauszuholen.