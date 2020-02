Diesen BVB-Star verdrängt Emre Can aus der Startelf

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Emre Can wechselte von Juventus Turin zum BVB

Am Deadline Day tütete Borussia Dortmund die Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can ein. Für den Defensiv-Allrounder muss in Zukunft wohl ein Stammspieler aus der Startelf weichen.

Wie die "Bild" berichtet, plant Trainer Lucien Favre Can in den Abwehr ein. Demnach soll der 26-Jährige gemeinsam mit Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou die Dreierkette der Dortmunder bilden.

Dadurch würde Manuel Akanji ins zweite Glied rücken und müsste sich zunächst mit einem Platz auf der Bank zufrieden geben. Der Schweizer fiel in den vergangenen Wochen ohnehin durch zahlreiche Wackler und Patzer auf.

"In Emre Can bekommen wir einen deutschen Nationalspieler, der systemübergreifend auf mehreren Positionen sowohl in der Abwehr als auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar ist", schwärmte BVB-Manager Michael Zorc von Can: "Er ist ein Spieler, der neben seiner Technik auch seine Physis einbringt und über einen ausgeprägten Siegeswillen verfügt."

Ein Einsatz von Can am Samstag gegen Union Berlin kommt wohl noch nicht in Frage. Gegen seinen Ex-Klub Bayer Leverkusen in der kommenden Woche könnte er aber sein BVB-Debüt feiern.

lbe