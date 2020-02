Stöger: BVB wurde "auf höchstem Niveau umgekrempelt"

unknown

Peter Stöger war beim 1. FC Köln und beim BVB tätig

Nach seiner Zeit beim 1. FC Köln und beim BVB arbeitet Peter Stöger mittlerweile als Sportvorstand bei Austria Wien. Dennoch verfolgt der Österreicher seine beiden Ex-Klubs weiterhin.

Dabei ist Stöger vom Klassenerhalt des 1. FC Köln überzeugt. "Die Kölner haben mit Markus Gisdol, glaube ich, den richtigen Trainer geholt. Er kennt die Situation und wird sie da rausführen", prophezeite der 53-Jährige im "Express".

Momentan rangieren die Rheinländer, die Stöger von 2013 bis 2017 trainierte, mit 23 Punkten auf dem 13. Platz.

Während der 1. FC Köln gegen den Abstieg spielt, kämpft Borussia Dortmund um den Gewinn der deutschen Meisterschaft.

"Sie haben genauso die Chance wie RB Leipzig", sagte Stöger über den Drittplatzierten aus Dortmund, der nach seiner sechsmonatigen Amtszeit zwischen 2017 und 2018 "auf höchstem Niveau umgekrempelt" worden sei.

"Eigentlich sollte es in diesem Jahr einem anderen Klub als München gelingen, den Titel zu holen", so Stöger weiter: "Die Bayern haben schon in der letzten Saison geschwächelt und niemand war da. In dieser Hinrunde war es ähnlich."

Laut dem ehemaligen Bundesliga-Coach müssten die anderen Vereine den FC Bayern jetzt angreifen. "Bald haben sie ihre wenigen Schwachstellen wieder besetzt – und dann wird sie wieder eine Zeit lang niemand stoppen können", sagte Stöger über den deutschen Rekordmeister, der seinen Vorsprung mit einem Sieg über RB Leipzig auf vier Punkte ausbauen könnte.

jku