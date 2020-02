"Treibstoff für meine Maschine": Córdoba adelt Gisdol

pmk

Jhon Córdoba schwärmt von Markus Gisdol

In den vergangenen sechs Heimspielen des 1. FC Köln hat Jhon Córdoba immer getroffen. Seine starke Form führt der Angreifer auch auf Trainer Markus Gisdol und die Effzeh-Fans zurück.

"Der Trainer ist der Treibstoff für meine Maschine. Markus Gisdol spricht viel mit mir. Er erklärt mir, was ich auf dem Platz machen soll. Er schenkt mir Vertrauen. Das gibt mir Kraft und macht mich besser", sagte Córdoba in einem Interview mit der "Sport Bild" und stellte klar: "Ich bin in einer Top-Verfassung."

Der Kolumbianer schwärmte weiter: "Seitdem Markus Gisdol unser Trainer ist, werden wir von Woche zu Woche stärker. Wir legen viel mehr Wert auf Kondition und Schnelligkeit. Wir sind physisch viel stärker. Das spüren die Fans."

Dadurch sei die Verbindung zu den Anhängern enger geworden. "Die Zuschauer merken, wenn wir die Unterstützung brauchen. Das treibt uns an, und dann sind auch die Fans zufrieden", so der 26-Jährige: "Aber wir tun auch viel dafür, um die Zuschauer mitzunehmen."

Córdoba will Heimstärke gegen den FC Bayern unter Beweis stellen

Auch gegen den kommenden Gegner FC Bayern München will Köln seine Heimstärke unter Beweis stellen. "Bayern ist ein schwerer Gegner. Aber wir sind zu Hause sehr stark. Das wollen wir auch gegen Bayern zeigen", sagte Córdoba selbstbewusst: "Wir zweifeln nicht. Wir denken nur an Siege. Wir sind bereit, unseren Gegnern die Stirn zu zeigen. Und wir spielen guten Fußball. Deshalb glaube ich, dass uns auf jeden Fall alle Gegner ernst nehmen."

Córdobas Vertrag beim 1. FC Köln ist noch bis 2021 datiert. Über eine mögliche Verlängerung macht sich der Stürmer derzeit noch keine Gedanken, gab aber zu: "Mein Berater führt Gespräche mit dem Verein. mische mich im Moment nicht ein, weil ich mich nur auf Fußball konzentrieren und die tollen Momente in Köln genießen will. Erst mal geht es darum, in der Liga zu bleiben."

lbe