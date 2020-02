Hummels fürchtet "Auswärtsgesicht" des BVB

Inderlied/Kirchner Media via www.imago-images.de

Mats Hummels weiß um die Auswärtsschwäche des BVB

Mit einem 2:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain erarbeitete sich Borussia Dortmund am Dienstag in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 11. März in Paris. Nach der Partie äußerte sich BVB-Star Mats Hummels in der Mixed-Zone zum Spielgeschehen.

"Wir waren engagiert, über 90 Minuten konzentriert und haben absolut verdient einen Sieg eingefahren", fasst Hummels gegenüber "Spox" zufrieden zusammen. Vor allem Defensiv habe man gegen PSG eine hervorragende Leistung auf den Platz gezaubert.

"Heute haben die Jungs vor uns extrem gut verteidigt, haben die Räume geschlossen und die Zweikämpfe gut geführt. Sie haben ihre Aufgaben hervorragend umgesetzt und dann kommt man nicht in so viele bedrohliche Situationen im Spiel. Bis auf die eine unglückliche Situation vor dem Tor konnten wir alles gut wegverteidigen. Wenn uns das immer so gelingt, sind wir einfach eine wirklich, wirklich gute Mannschaft", so Hummels.

Can verleiht dem BVB "Stabilität"

Besonders Neuzugang Emre Can ringt Hummels Respekt ab. Der 26-Jährige, den die Schwarzgelben erst Ende Januar von Juventus Turin loseisten, verleihe dem Spiel des BVB "Stabilität" und sei "körperlich extrem stark", einfach "ein Gewinner" und gehe "nach ein paar Wochen bereits voran".

Dennoch ist Hummels bewusst, dass der 2:1-Erfolg bislang nur die halbe Miete ist. "Wir haben eine gute Basis gelegt, aber das werden mindestens 90 ganz schwierige Minuten in Paris", ist sich der Abwehr-Leitwolf sicher.

"Wir müssen unser Auswärtsgesicht am besten irgendwie verstecken", warnt Hummels in Anbetracht der zuletzt erschreckend schwachen Auswärtsspiele der Dortmunder.

In der Fremde setzte es für die Borussen zuletzt ein 3:4 gegen Bayer Leverkusen, ein 2:3 bei Werder Bremen sowie einen knappen 5:3-Erfolg gegen den FC Augsburg und eine 1:2-Pleite gegen die TSG Hoffenheim.

ma