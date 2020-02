Effenberg: Mit diesem Star sollte der FC Bayern verlängern

Philippe Ruiz

Welche Stars hält der FC Bayern? Wer wird verkauft?

Was haben David Alaba, Thomas Müller, Manuel Neuer und noch fünf weitere Stars des FC Bayern gemeinsam? Ihre Verträge laufen im Sommer 2021(!) aus. Deshalb steht der deutsche Rekordmeister nun vor der Frage, ob mit den Spielern langfristig verlängert werden soll oder ob der Klub die Profis noch in diesem Sommer zu Geld machen will. Laut Stefan Effenberg sollen sich die Münchner Verantwortlichen bei ihrer Entscheidung nicht hetzen oder unter Druck setzen lassen - nur bei einem Protagonisten nicht.

"Bayern sollte abwarten – mit einer Ausnahme: Thomas Müller. Wenn der auf den Verein zukommt und sagt, dass er hier gern seine Karriere beenden und auf Lebenszeit bleiben will, dann sollte der FC Bayern sicherlich mit ihm über einen neuen Vertrag reden", erklärte Effenberg gegenüber "T-Online". Dann werde man sich auch einigen.

"Bei allen anderen Spielern sehe ich diese Notwenigkeit nicht", so der frühere FCB-Profi weiter. Heißt: Wenn er weg möchte, sollte man David Alaba "gehen lassen und festhalten, dass er eine richtig coole und sehr erfolgreiche Zeit bei Bayern hatte". Mit 27 Jahren sei es sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man seinen Horizont nicht noch mal erweitern möchte, so Effenberg.

Effenberg kritisiert Leihspieler des FC Bayern

Auch Thiago und Javí Martínez seien aufgrund ihres Alters und ihrer Verletzungsanfälligkeit Kandidaten für einen Wechsel. Hier sei der FC Bayern in einer entspannten Position. Gleiches gelte für Jérôme Boateng und Sven Ulreich.

Etwas überraschend gibt es laut dem TV-Experten auch bei Manuel Neuer "keinen Grund zur Hektik". "Bei ihm spricht derzeit nicht viel dagegen, zu verlängern – aber wer weiß, ob er nicht noch mal einen Wechsel anstrebt", führte Effenberg aus. Immerhin sei Neuer in 1,5 Jahren ja auch schon 35 Jahre alt. Zuletzt machten allerdings Gerüchte die Runde, dass Salihamidzic und Co. die Situation um den Torwart anders als Effenberg beurteilen.

Auch bei den Leihspielern herrsche keine Eile. Aus der Gruppe um Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Àlvaro Odriozola sei kein echter Leistungsträger auszumachen, so der 51-Jährige. "Und genau deshalb war es auch clever von Bayern, die Spieler nicht zu kaufen, sondern zu leihen. Bevor du eine große Summe in die Hand nimmst, der Spieler dann nicht zündet und du am Ende unglücklich bist, ist es sinnvoll, einen Spieler auszuleihen und zu schauen, wie er sich entwickelt", lobte der ehemalige Münchner.

cro