Medien: FC Bayern jagt kanadisches Supertalent

Jan De Meuleneir via www.imago-images.de

Jonathan David hat es angeblich auf die Wunschliste des FC Bayern geschafft

Nachdem Erling Haaland beim BVB in den letzten Wochen wie die sprichwörtliche Bombe eingeschlagen ist, intensivieren die großen europäischen Klubs schon ihre Suche nach dem "nächsten Haaland". Auch der FC Bayern hat seine Fühler angeblich nach einem jungen Juwel ausgestreckt, hinter dem zahlreiche Vereine her sind.

Mit 22 Toren in 37 Pflichtspielen hat der erst 20-jährige Jonathan David in dieser Saison abseits der großen Ligen für Schlagzeilen gesorgt. Der in New York geborene Kanadier in Diensten des belgischen Erstligisten KAA Gent soll es mit seinen Leistungen auf die Wunschzettel zahlreicher Spitzenklubs geschafft haben. Laut "Don Balon" gehört auch der FC Bayern dazu.

Das spanische Portal schreibt, dass der deutsche Rekordmeister einer von vielen Vereinen ist, die ein Auge auf David geworfen haben. So sollen neben den Münchnern auch der FC Barcelona, Real Madrid, Juventus Turin und Manchester United heiß auf den Youngster sein.

"Jonathan ist bereit für den nächsten Schritt"

Die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" bringt mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen zudem zwei weitere Bundesligisten mit David in Verbindung. Interesse besteht demnach allerdings längst nicht nur im deutschen Oberhaus: Der FC Porto, Ajax Amsterdam, Olympique Lyon, der FC Arsenal, der FC Everton, Manchester United und Inter Mailand sollen ebenfalls ihre Scouts ausgesandt haben, um den Angreifer zu beobachten.

Dass der Torjäger der belgischen Liga entwachsen ist, steht für seinen Berater außer Frage: "Ohne Zweifel: Jonathan ist bereit für den nächsten Schritt", zitiert "Het Laatste Nieuws" Nick Mavromaras. "Gent hat seine Karriere angeschoben, der Verein hat viel für ihn getan. Ich verstehe, dass sie ihn gerne noch länger halten wollen, aber Jonathan will voraus. Die belgische Liga ist fantastisch für junge Spieler, aber es kommt der Moment für die nächste Etappe und die bricht im Sommer an."

Vertraglich ist David noch bis 2022 an Gent gebunden. Für eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro soll der Stürmer den belgischen Klub allerdings im Sommer 2020 verlassen können.

BVB, Gladbach und Co. schon vor einem Jahr interessiert

Gerüchte über einen Wechsel des kanadischen Nationalspielers in die Bundesliga sind nicht neu. Bereits vor einem Jahr wurde David mit einem Transfer nach Deutschland in Verbindung gebracht. Damals wurden der BVB, Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim als potenzielle Abnehmer genannt.

David entschied sich jedoch gegen einen Abschied aus Belgien und schaffte dort in diesem Jahr endgültig den Durchbruch. Vor allem seit dem Jahreswechsel läuft es beim Nachwuchsstürmer rund.

In sechs Ligaspielen im Jahr 2020 erzielte David unglaubliche neun Tore. Zuletzt avancierte er mit einem Hattrick beim 4:1-Sieg Gents über Sint-Truidense VV zum Matchwinner. In der Woche zuvor schoss er seinen Klub mit einem Doppelpack zum 3:2-Erfolg gegen Eupen.

csc/ma