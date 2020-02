BVB-Star Witsel erklärt: Das machen wir jetzt besser

Noah Wedel via www.imago-images.de

Axel Witsel spielt mit dem BVB am Samstag gegen Freiburg

BVB-Mittelfeldmotor Axel Witsel hat vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg (Samstag ab 15:30 Uhr) erklärt, was den jüngsten sportlichen Aufschwung bei Borussia Dortmund ausmacht.

"In 2020 sind wir im Sturm und in der Abwehr besser geworden", stellte der 31-Jährige im "BVB-Feiertagsmagazin" zunächst generell fest. Witsel führte dann weiter aus: "Ich glaube, der Unterschied liegt defensiv darin, dass jeder seinen Job macht. Selbst die Stürmer arbeiten sehr viel nach hinten."

Borussia Dortmund hatte die letzten beiden Ligaspiele gegen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen jeweils ohne Gegentor gewonnen und auch in der Champions League beim 2:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain eine starke Defensivleistung geboten.

Besonderes Lob hatte der Dortmunder Dauerbrenner für Youngster Erling Haaland übrig: "Wenn man das letzte Spiel sieht, da ist Erling immer mit zurückgelaufen und hat versucht den Ball zurückzugewinnen. In Bezug auf den Kampfgeist haben wir vielleicht nicht so viel in der Hinrunde gezeigt und machen es nun viel besser."

Freiburg kommt als Lieblingsgegner des BVB

Witsel trauert mehreren hergeschenkten Punkten aus der Hinrunde noch immer nach. Gerade die noch aus der Hand gegebenen Spiele - so auch das Hinrundenspiel beim SC Freiburg - hätten dazu geführt, dass der BVB derzeit mit vier Punkten Rückstand auf den BVB nur auf Tabellenplatz drei rangiert. "Wir hatten in der Hinrunde unsere Höhen und Tiefen. Meiner Meinung nach hätten wir es so viel besser machen können in der Hinrunde, denn wir haben so viele Punkte liegenlassen. Wir könnten in einer besseren Position sein. Aber das ist die Vergangenheit, wir müssen jetzt nach vorne schauen", so der 105-fache belgische Nationalspieler.

Gegen den SC Freiburg verlangt der Routinier eine ähnlich disziplinierte und stabile Leistung ein wie in den letzten Wochen. Die Breisgauer kommen als Dortmunder Lieblingsgegner in den Signal Iduna Park. Die Borussia holte zuletzt 31 von 33 möglichen Punkten gegen die Elf von Trainer Christian Streich.

myr