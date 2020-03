Werder Bremen droht bei Abstieg Ausverkauf

TEAM2 via www.imago-images.de

Davy Klaassen (l.) und Milot Rashica werden Werder Bremen wohl bei einem Abstieg verlassen

Der Abstieg von Werder Bremen aus der Bundesliga wird immer wahrscheinlicher. Nach bisher drei Punkten und nur zwei erzielten Toren in der Rückrunde rückt das rettende Ufer in weite Ferne. Bei einem Abstieg müsste Werder einen großen Neuanfang wagen. Es droht der Verlust unzähliger Spieler.

Leistungsträger wie beispielsweise Milot Rashica, Davy Klaassen oder Maximilian Eggestein werden wie die "Bild" berichtet, nicht zu halten sein. Dafür könnten sie dem Vorletzten ordentliche Summen in die Kassen spülen.

Besonders Rashica wurde in der Vergangenheit mit verschiedensten Topklubs in Verbindung gebracht und würde Medienberichten zufolge rund 38 Mio. Euro einbringen.

Ein Verbleib von Torhüter Jiri Pavlenka scheint ebenfalls ausgeschlossen, sollte Bremen tatsächlich absteigen. Durch seine Leistungen in den vergangenen Spielzeiten wird der Tscheche mit Sicherheit einen neunen erstklassigen Arbeitgeber finden. Womöglich sogar im Ausland.

Profis wie der ehemalige Dortmunder Nuri Sahin oder Yuya Osako spielen in den Zukunftsplänen wie bereits aktuell keine Rolle. Claudio Pizarro wird seine Karriere wohl beenden.

Das Engagement der Leihspieler Davie Selke, Leonardo Bittencourt, Kevin Voigt, Michael Lang und Ömer Toprak würde bei einem Abstieg ohnehin enden.

Hoffnung besteht offenbar aber bei den Routiniers Niklas Moisander und Theodor Gebre Selassie. Die Verteidiger könnten auch in der 2. Bundesliga Eckpfeiler in der Defensive bleiben. Auch Johannes Eggestein könnte an der Weser verharren.