Top-Talent nimmt Bayern-Kollege Kimmich als Vorbild

Sebastian Gollnow/dpa

Spielt mit ihrem Vorbild im selben Club: Giulia Gwinn

Deutschlands Top-Talent Giulia Gwinn vom FC Bayern München hat von den Männern des deutschen Fußball-Rekordmeisters Nationalspieler Joshua Kimmich zum Vorbild.

"Ich finde seine Spielweise total cool. Ich schaue ihm gerne zu", sagte Gwinn beim Algarve-Cup in Portugal.

"Wie er auftritt, wie er sich entwickelt hat von einem eher ruhigen Spieler zu einer Führungskraft. Das ist schon jemand, zu dem ich aufschaue", so die 20 Jahre alte Gwinn, die bei der WM im vergangenen Jahr in Frankreich zur besten Nachwuchsspielerin des Turniers und später in Deutschland zur Nationalspielerin des Jahres gewählt worden war.

Persönlich habe sie den 25 Jahre alten Defensivspieler aber noch nicht getroffen. Die Frauen-Mannschaft der Münchner trainiert auf dem Bayern-Campus und nicht an der Säbener Straße wie die Männer.