Corona-Chaos bei Eintracht Frankfurt

Fans von Eintracht Frankfurt dürfen das Spiel gegen den FC Basel im Stadion verfolgen

Das Achtelfinal-Hinspiel des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen den Schweizer Spitzenklub FC Basel wird am Donnerstag (18:55 Uhr) trotz der Coronavirus-Epidemie vor Fans stattfinden.

Das teilte der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Gesundheitsamt der Stadt mit. Das Bundesliga-Spiel am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach werde laut Majer hingegen ohne Fans stattfinden.

"Nach langen Beratungen haben wir uns entschieden, auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes, dem klaren fachlichen Rat des Gesundheitsamtes zu folgen und die Fans am Donnerstag nicht auszuschließen und das Spiel stattfinden zu lassen", sagte Majer: "Panik ist ein schlechter Ratgeber. Wir müssen uns auf den fachlichen Rat des Gesundheitsamtes verlassen. Und dieser war eindeutig."

Die Entscheidung sei jedoch ein "Grenzfall", sagte Majer weiter. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hatte am Dienstag empfohlen, Großveranstaltungen mit über 1000 Personen abzusagen.

🎙 Stefan Majer:

„Ein Spiel gegen Mönchengladbach am Wochenende, wo Fans aus einem Gebiet anreisen, in dem die Infiziertenzahl um ein Vielfaches höher ist, muss neu betrachtet werden. Diese Partie wird ohne Zuschauer stattfinden.“#SGE #COVID19 #Corona — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 11. März 2020

Der VfL Wolfsburg hatte schon am Dienstag bekannt gegeben, dass das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Schachtjor Donezk am Donnerstag (21:00 Uhr) ohne Fans stattfinden wird. Auch am kommenden Bundesliga-Spieltag am Wochenende werden mindestens acht Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Fragezeichen gibt es noch hinter Frankfurts für den 19. März angesetztem Rückspiel in der Schweiz. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hatte am Montag nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstab die Austragung dieser Partie im St. Jakob-Park zu Basel wegen der Ausbreitung des Coronavirus nicht zu bewilligen. Wo und wann das Spiel stattfinden wird, ist noch offen.