Verlängerung in Gladbach? So ist der Stand bei Ginter

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Zählt in Gladbach zu den tragenden Säulen: Matthias Ginter

Kaum ein Profi ist für das System von Gladbach-Coach Marco Rose wichtiger als Matthias Ginter. Der 26-Jährige hat in den Monaten bis zur Coronapause den nächsten Schritt in seiner ohnehin beeindruckenden Entwicklung hin zum Top-Verteidiger gemacht. Klar, dass die Fohlen ihn langfristig binden wollen, doch derzeit ruhen die Gespräche über eine Verlängerung seines bis 2021 gültigen Vertrags.

Aufgrund der schwierigen Planung der kommenden Wochen haben die Borussia-Bosse alle Verhandlungen auf Eis gelegt. Das betrifft auch Ginter, dessen Arbeitspapier zwar per Option bis 2022 ausgeweitet werden könnte, der nach Möglichkeit aber noch länger gehalten werden soll.

Für den deutschen Nationalspieler herrscht keine Eile. "Die Gespräche haben Zeit, es gibt jetzt Wichtigeres. Der Verein muss sich mit dringenderen Themen beschäftigen", wird Ginter im "kicker" zitiert.

Der Abwehrmann, der 2017 für 17 Millionen Euro vom BVB nach Gladbach gewechselt war und seither in 93 Pflichtspielen für den Klub zum Einsatz kam, macht den Fans dennoch Hoffnung.

Ginter will sich "auf Tag X vorbereiten"

"Generell kann ich mir vorstellen, langfristig bei der Borussia zu bleiben. Aber schauen wir mal, wie sich die Zukunft darstellt. Jetzt haben andere Themen Vorrang. Keiner steht in dieser Frage unter Zeitdruck", merkte Ginter an.

Aktuell trainiert der gebürtige Freiburger daheim. Mehrmals täglich schuftet er in seinem privaten Fitnessraum. "An besonders intensiven Tagen können es so bis zu fünf oder sogar sechs Trainingsstunden werden", erzählte Ginter dem "kicker".

Dabei komme es vor allem auf "Selbstdisziplin" an. "Die muss einfach sein, man will sich ja optimal auf den Tag X vorbereiten", so der Defensivakteur, der auf eine Fortsetzung der Spielzeit setzt: "Ich hoffe, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Gerade aufgrund der vielen Existenzen, die damit zusammenhängen."