Fährmann fordert "faire Chance" beim FC Schalke

Kehrt im Sommer wohl zum FC Schalke zurück: Ralf Fährmann

Der derzeit verliehene Ralf Fährmann will als Nummer eins ins Tor des FC Schalke 04 zurückkehren.

"Ich möchte eine faire Chance. Und wenn ich diese erhalte, bin ich so von mir überzeugt, dass ich wieder die Nummer eins sein kann. Aber es ist auch klar: Ich möchte nichts geschenkt bekommen", sagte Fährmann im "Transfermarkt"-Interview.

Der 31-Jährige ist derzeit an den norwegischen Klub Brann Bergen verliehen. Im Sommer, wenn Schalke Alexander Nübel an den FC Bayern abgibt, soll der ehemalige Kapitän zurück zu den Königsblauen wechseln, wo er noch einen bis 2023 gültigen Vertrag besitzt. Dann könnte er sich mit dem derzeitigen Stammkeeper Markus Schubert um den Platz im Tor duellieren.

Bis dahin hofft er noch auf etwas Spielpraxis in Norwegen. "Vor drei Wochen bin ich natürlich von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Ich hoffe, dass der Saisonstart nicht noch einmal verschoben wird und ich bis Ende Juni noch ein paar Partien machen kann, deshalb bin ich hergekommen", sagte Fährmann, der zuvor an Norwich City verliehen war.

Bei den Canaries sei er "nicht so richtig glücklich geworden", gestand der Routinier: "Die dortige Konstellation hat für mich einfach nicht gepasst. Es gab viele Dinge, die nicht so rosig waren."

Fährmann träumt von Karriereende auf Schalke

Seine Motivation ist dennoch weiterhin groß. "Ich habe noch ein paar Jahre vor mir, weil ich viel für meinen Körper tue", stellte Fährmann klar.

Am liebsten würde er die kommenden Jahre in Gelsenkirchen verbringen. "Ich wüsste nicht, was gegen ein Karriereende auf Schalke spricht. Alles andere wäre gelogen", so Fährmann": "Ich würde dem Verein auch gerne – was ich schon oft gesagt habe – über meine sportliche Karriere hinaus treu bleiben. In welcher Form genau, weiß ich jetzt aber noch nicht."