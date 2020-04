Wolfsburger Profis helfen im Supermarkt

FIRO/FIRO/SID/

Die Spieler des VfL Wolfsburg engagieren sich sozial

Sechs Bundesliga-Profis des VfL Wolfsburg haben ihre Arbeitskraft am Freitag in Supermärkten der Stadt eingesetzt.

Kapitän Josuha Guilavogui, Xaver Schlager, Renato Steffen, Maximilian Arnold, Pavao Pervan und Yannick Gerhardt halfen im Rahmen der Aktion "Wir danken den Helden des Alltags" beim Einräumen der Waren in die Verkaufsregale.

"Das ist eine sehr wichtige Aktion für uns, weil wir Vorbilder sein wollen. Wir sind in einer schweren Zeit und es ist wichtig, dass wir nun zusammenhalten", sagte Guilavogui. Sein Mittelfeld-Partner Arnold fügte hinzu: "Wir wollen zeigen, dass wir auch ein Teil der Gesellschaft sind und etwas zum Alltag beitragen."

Auch das erfolgreiche Frauenteam des Klubs war zuvor schon aktiv geworden. Die Spielerinnen Anna Blässe und Lara Dickenmann führten Video-Gespräche mit Bewohnerinnen und Bewohnern eines Pflegeheims, die dem Klub eng verbunden sind. Zuvor hatte der VfL der Einrichtung Tablets zur Verfügung gestellt.

"Lara und ich haben schon seit vielen Jahren einen engen Draht zu den Bewohnern", sagte Blässe: "Aber gerade in dieser schwierigen Zeit ist es noch wichtiger, dass wir an unsere Seniorinnen und Senioren denken und mit ihnen in sichtbarem Kontakt bleiben."