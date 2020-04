Werner und Co.: RB-Keeper warnt vor Ausverkauf

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Verlässt Timo Werner RB Leipzig im Sommer?

Torwart Péter Gulácsi vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat seinem Klub davon abgeraten, langjährige Klub-Größen abzugeben.

Im Winter wurde Diego Demme verkauft, im Sommer könnten mit Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Timo Werner weitere Identifikationsfiguren folgen.

"Ich finde, es ist wichtig, dass es Spieler gibt, die ein Verhältnis zum Verein und eine Beziehung zu den Fans haben", sagte Ungarns Nationalkeeper der "Sport Bild".

"Ich gehöre zu den Spielern, die wissen, woher der Verein kommt, was wir zusammen erlebt haben und was das für die Stadt bedeutet. Ein Klub braucht nicht nur Führungsspieler, sondern auch Identifikationsfiguren", so Gulácsi.

Der 29 Jahre alte Schlussmann steht seit 2015 bei den Sachsen zwischen den Pfosten und ist seit Jahren die unumstrittene Nummer eins. Gulacsi hat den Aufstieg den Klubs aus der 2. Liga bis ins Viertelfinale der Champions League mitgeprägt.