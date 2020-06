Gomez nach Karriereende: Erst Pause, dann Gespräche

Tom Weller

Will vor weiteren Schritten erst einmal entspannen: Mario Gomez

Der frühere Nationalstürmer Mario Gomez kann sich nach seinem Karriereende eine Rückkehr in anderer Funktion zum VfB Stuttgart vorstellen, will aber erst einmal abschalten.

"Ich habe den Jungs gesagt, dass sie mich immer anrufen können. Aber nicht in den nächsten vier Monaten. Die gehören mir und meiner Familie", sagte der 34-Jährige im "SWR": "Ich werde abschalten und das Gefühl dafür erfahren wollen, was ich vermisse, was ich will, welche Rolle ich mir vorstellen kann."

Gomez hatte bei der 1:3-Niederlage der Schwaben gegen den SV Darmstadt 98 am letzten Zweitliga-Spieltag sein letztes Pflichtspiel bestritten und noch mal ein Tor geschossen.

"Klar ist: Wenn du als Spieler den Traum hast, bei diesem Verein aufzuhören, ist er auch dein erster Ansprechpartner", erklärte Gomez: "Man muss dann definieren, wie diese Rolle aussehen könnte." Bisher habe es aber - auch auf eigenen Wunsch hin - noch keine Gespräche dazu gegeben.

Mit dem direkten Wiederaufstieg des VfB hatte der Angreifer seine letzte Mission erfüllt, die er vor Saisonbeginn in Angriff genommen hatte. Nach dem Saisonfinale am Sonntag verkündete er dann das Ende seiner aktiven Laufbahn.