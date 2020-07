Rummenigge über Sané-Gehalt: "Faires Gefüge" im Team

Michael Regan/NMC Pool via www.imago-images.de

Leroy Sané verdient beim FC Bayern angeblich 17 Millionen Euro

Beim FC Bayern München soll Neuzugang Leroy Sané 17 Millionen Euro im Jahr einstreichen. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich nun zu den finanziellen Dimensionen des Transfers.

"Der FC Bayern hat noch nie zu kolportierten Summen Stellung bezogen", stellte der 64-Jährige in einem Interview mit "Sport 1" klar, verriet dann aber doch Details: "Das entscheidende Kriterium innerhalb einer Mannschaft ist es, ein faires Gehaltsgefüge herzustellen, das der Leistung der einzelnen Spieler jeweils gerecht wird."

Das sei dem FC Bayern in der Vergangenheit immer gut gelungen. "Der FC Bayern ist in der Welt des Fußballs dafür bekannt, solide und seriös zu wirtschaften", so Rummenigge.

Mit 17 Millionen Euro ist Sané wohl nicht absoluter Topverdiener bei den Münchnern. Goalgetter Robert Lewandowski soll etwa 19,5 Millionen Euro einstreichen, Kapitän Manuel Neuer nach seiner Verlängerung bis 2023 18 Millionen Euro kassieren.

Laut Rummenigge müsse der FC Bayern gerade nach der Corona-Krise "verantwortungsvoller und rationaler" mit Transfersummen und Spielergehältern umgehen.

Dabei erinnerte sich der Vorstandsboss an früher: "Die Zahlen im Fußball waren schon zu allen Zeiten sehr hoch. Als ich in den 70er-Jahren zum FC Bayern kam, verdiente Franz Beckenbauer inklusive Werbeeinnahmen auch schon siebenstellig. Das war im Vergleich zum Umsatz, der bei zwölf Millionen D-Mark lag, außerordentlich viel. Aber Franz war zu dieser Zeit der beste Spieler der Welt und das Aushängeschild des Vereins, also war er es auch wert."

FC Bayern geht vom "Worst Case" aus

Das Geschäftsmodell des FC Bayern beschrieb Rummenigge als "eines der sichersten der Welt". "Wenn die Mannschaft sportlich performte, indem sie mindestens das Achtelfinale in der Champions League erreicht und im Pokal sehr weit kommt, dann wussten wir am 30. Juni immer, dass das Jahr finanziell okay wird", erklärte der ehemalige Angreifer.

Vor jeder Saison gehe der Rekordmeister allerdings vom "Worst Case" aus. "Wir rechnen also nur damit, dass wir die Champions League erreichen, nur die Spiele in der Gruppenphase machen, und nur in die zweite Runde des DFB-Pokals kommen. Mit mehr planen wir nicht", betonte Rummenigge.