Auf dieser Position sucht der FC Bayern noch Verstärkung

Stefan Matzke

Hansi Flick wünscht sich angeblich einen weiteren Neuzugang beim FC Bayern

Mit Leroy Sané (Manchester City), Alexander Nübel (FC Schalke 04) und Tanguy Nianzou (Paris Saint-Germain) hat der FC Bayern München bereits drei Neuzugänge in seinen Reihen. Angeblich sucht der deutsche Rekordmeister auf einer Position allerdings noch nach Verstärkung.

In der Mittelfeldzentrale sollen Coach Hansi Flick und Co. beim FC Bayern durchaus noch Handlungsbedarf sehen. Das berichtet der "kicker". Demnach soll der neue Mann auch gewünscht sein, sollte sich Spielmacher Thiago doch noch für einen Verbleib in München entscheiden.

Das Fachmagazin legt allerdings eher nicht den ganz großen Wurf nahe. Kai Havertz von Bayer Leverkusen sei "finanziell wohl eher nicht stemmbar", heißt es. Selbst wenn die Bayern Thiago oder/und David Alaba ziehen lassen müssten, würde man die 100 Millionen Euro, die die Werkself für ihr Juwel fordert, dem Bericht zufolge nicht auf den Tisch blättern.

Die Verträge von Thiago und Alaba enden im Sommer 2021, der FC Bayern möchte unbedingt mit dem Duo verlängern und wirbt öffentlich um seine Stars. Bislang konnte jedoch noch keine Einigung erzielt werden. Thiago wird mit einem Engagement beim FC Liverpool in Verbindung gebracht, bei Alaba stehen mögliche Abnehmer angeblich Schlange. Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bestätigte zuletzt, dass man einen ablösefreien Wechsel auf jeden Fall verhindern möchte. Für Thiago verlangt man an der Säbener Straße wohl um die 30 Millionen Euro, Alaba dürfte nochmal teurer werden.

Mehr dazu: So läuft der Poker um David Alaba

Unabhängig von teuren Ab- oder Zugängen sollen sich Flick und Jugendchef Jochen Sauer laut "kicker" in Kürze über die Talente der Münchner austauschen. Vor allem die Akteure, die den FC Bayern II zur Drittligameisterschaft geführt haben, sollen im Fokus stehen.

Interessant dürfte vor allem sein, wie die Entscheider mit dem 18-jährige Malik Tillman planen. Der deutsche Juniorennationalspieler debütierte erst nach der Corona-Pause in der 3. Liga, kam in acht Partien jedoch auf fünf Tore und hinterließ einen bleibenden Eindruck.