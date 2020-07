Bayern-Schock: Saison-Aus für Benjamin Pavard

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Steht dem FC Bayern erst zur Saison 2020/21 wieder zur Verfügung: Benjamin Pavard

Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Benjamin Pavard fällt nach seiner Trainingsverletzung offenbar länger aus, als es die Verantwortlichen erwartet haben.

Als Benjamin Pavard während des ersten Mannschaftstraining nach dem Urlaub mit dem Golf-Kart in die Kabinen gefahren wurde, wusste noch keiner um die Schwere der Verletzung, die er sich in einem Trainingsspiel zugezogen hatte.

"Wir müssen die Untersuchungen abwarten und wissen noch nicht ob und wie lange er ausfallen wird", äußerte sich Flick in der anschließenden PK zur Personalie und schilderte den Verletzungsvorgang folgendermaßen: "Er wollte eine Flanke abblocken. Der Fuß hing etwas in der Luft. Dabei ist der Fuß etwas umgeknickt. Wir haben es noch nicht zu 100 Prozent sehen können in den Videos des Trainings. Vielleicht hatte der Fuß keine richtige Spannung. Ich hoffe, dass nicht allzu viel kaputt gegangen ist."

Kurz darauf teilte die medizinische Abteilung des Klubs mit, dass Pavard eine "Bandverletzung an der linken Fußwurzel" erlitten habe, verzichtete aber auf eine konkrete Angabe zur Ausfallzeit. "Sky" hingegen berichtete, dass der Rekordmeister hoffe, dass Pavard in maximal drei Wochen wieder zur Verfügung steht.

Nun hat die "L'Equipe" jedoch erfahren, dass der Weltmeister im Rest-Teil der aktuellen Champions-League-Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Von den Ärzten des deutschen Serienmeisters hat die französische Zeitung erfahren, dass Pavard vier bis sechs Wochen außer Gefecht ist und damit nicht mehr am Turnier der Königsklasse teilnehmen kann, das am 23. August mit dem Finale in Lissabon endet.

Um jedoch überhaupt nach Portugal reisen zu können, müssen die Bayern zuvor im Achtelfinale den FC Chelsea aus dem Weg räumen. Nach einem 3:0 im ersten Duell haben die Bayern beste Chancen auf das Weiterkommen und damit die Teilnahme am End-Turnier - jedoch offenbar ohne Benjamin Pavard.