Barca-Stars mit Kampfansage an den FC Bayern

Enric Fontcuberta via www.imago-images.de

Luis Suárez und der der FC Barcelona fordern den FC Bayern

Im Viertelfinale der Champions League kommt es zum erhofften und erwarteten Duell zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern. Viele schieben den Münchnern die Favoritenrolle zu, doch als Außenseiter sehen sich die Katalanen keinesfalls.

"In einem einzigen Spiel hat jeder eine Chance", sagte etwa Stürmer Luis Suárez nach dem 3:1-Sieg Barcas gegen Neapel. "Es wird komplett ausgeglichen, 50:50. Bayern hat ein großartiges Team und ist einer der Kandidaten auf den Titel, aber es ist 11 gegen 11 über 90 Minuten", betonte der Uruguayer, dass beide Mannschaften mit gleichen Waffen kämpfen werden.

Auch Mittelfeldspieler Sergi Roberto rechnet mit einem Spiel auf Augenhöhe: "Jedes Spiel ist seine eigene Welt, das gilt [in diesem Modus] mehr als sonst. Es gibt in diesem Jahr keine Favoriten in der Champions League, jeder kann dieses eine Spiel gewinnen oder verlieren. Jedes Spiel wird sich wie ein Finale anfühlen."

Barca-Coach mit Ansage an den FC Bayern

Barca-Coach Quique Setién stimmte seinen Spielern mit Blick auf das Duell gegen den FC Bayern zu. Auch der 61-Jährige glaubt fest an die Chancen seiner Mannschaft.

"Es wird eine schwere Aufgabe für uns, weil sie eine großartige Saison spielen und ihr Duell gegen Chelsea dominiert haben. Es wird schwierig für uns, aber auch für sie. Sie sind ein exzellentes Team, aber das sind wir auch", schickte der Trainer der Katalanen eine Ansage Richtung München.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ging mit der Einschätzung der Barca-Stars hingegen nicht einher. Der Ex-Münchner sieht seinen ehemaligen Klub im Viertelfinale deutlich vorn und sagte gegenüber "Sky": "Natürlich hat Barcelona genügend Qualität, um in einem Spiel sein Bestes zu zeigen. Aber ich glaube, dass Bayern viele Fehler und viele Dinge falsch machen muss, um gegen Barca zu verlieren."